الحذاء المناسب لشكل فستان زفافك

قد يكون فستان العروس مبهراً، ولكن تفسد إطلالتها بسبب اختيار حذاء لا يتناسب مع الفستان، فهناك محددات يجب أن تضعها العروس في اعتبارها قبل شراء حذاء الزفاف.

قبل أن نخبرك بكيفية اختيار حذاء متناغم مع الفستان، نذكرك بأنكِ ستقضين ليلة الزفاف بأكملها بهذا الحذاء، ولذلك يجب أن تشعري بالراحة وعدم الانزعاج أثناء ارتدائه.

تناغم الحذاء مع طابع الحفل والفستان

تأكدي أن الحذاء يتناسب مع طابع الفستان وكذلك حفل الزفاف بشكل عام، فعلى سبيل المثال إذا كان طابع الحفل والفستان رومانسياً، فسوف يتطلب تصميماً رقيقاً وناعماً للحذاء، ومع الطابع الكلاسيكي للحفل والفستان، تحتاجين إلى حذاء راقٍ بكعب عالِ.

ومع فستان الزفاف بقصّة حورية البحر، يفضل الأحذية بالكعوب الرفيعة لتمنحك مزيداً من التألق والأنوثة، أما الفستان بالقصّة العمودية فيمكن أن تختاري معه حذاء بكعب متوسط أو قصير.



اختيار لون مناسب

لم تعد القواعد الصارمة بشأن اختيار لون حذاء الزفاف، كما كانت من قبل، فقد باتت أكثر مرونة، فمع الفستان الأبيض يمكن أن تختاري حذاء أوف وايت أو بظلال الوردي وكذلك الألوان المعدنية سواء الذهبي أو الفضي لكسر ملل اللون الأبيض في الإطلالة.

ولكن يجب أن يكون الحذاء مكملاً للفستان وليس متناقضاً معه، وكذلك يراعى اختيار حذاء ناعم مع الفساتين المطرزة أو التي تحتوي على تفاصيل كثير، ويمكن أن يكون الحذاء مزيناً بفصوص برّاقة أو تفاصيل لافتة إذا كان الفستان بسيطاً.



اختيار قماش الحذاء

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لا يشترط أن يكون الحذاء بنفس قماش الفستان كما جرت العادة، ولكن يفضل أن يكون متناسباً معه، فمثلاً يتلاءم الحذاء الستان الناعم مع فستان زفاف تول مطرز، وكذلك يمكن اعتماد الحذاء الجلد مع فساتين الزفاف البسيطة، والأحذية القماش مع فساتين الزفاف ذات الطابع البوهيمي.



الحذاء يختلف وفقاً لطول الفستان

فالفستان الطويل يفضل أن ترتدي معه حذاء كلاسيكياً، أما الفساتين القصيرة فتتطلب حذاء أكثر جاذبية ومرحاً، ويفضل التصميم المزود بمعصم حول الكاحل مع الفساتين متوسطة الطول أو القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، وكذلك الفساتين ذات الشق الجانبي.

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