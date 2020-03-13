بشرى تتسوق تحت المطر: "أكل العيش مر"

بصورة ظهرت من خلالها بجاكيت "وتر بروف" باللون الأحمر مع بنطلون "ترينج" رياضي باللون الرمادي، شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي تتسوق "البقالة" ولوازم المنزل، خلال الأمطار، مُعلقة: "أكل العيش مر.. ولازم حد يخرج يجيب الأكل".

وتابعت: "بكل رضا واقفة بغنى عايم في بحر الغدر، على رأى شارموفرز وآخر خمسة سنتي في بنطلوني مبلولين.... اللي عنده بوت المطر يعتبر أغنى إنسان في العالم اليومين دول".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الفنانة وإطلالتها.

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وكانت موجة الطقس السيئ، ضربت البلاد منذ ما يقرب من الـ48 ساعة، وتفاعلت العديد من الفنانات مع الأمر مع متابعيهن خلال صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أبرزهن الفنانة هنا الزاهد التي دعت المواطنين لتسليم دفايات و"بطاطين" للأشخاص دون مأوى بالشوارع.