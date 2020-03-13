بسبب الطقس.. حيل للتنظيف تغني عن المنظفات باستخدام الخل وصودا الخبز

تجد السيدات أزمة كبيرة في الخروج من المنزل لشراء المنظفات اللازمة لتنظيف الآواني وغيرها، خلال تلك الموجة السيئة من الطقس التي تشهدها البلاد، إلا أن هناك بدائل وحيلا يمكن اللجوء إليها.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يمكن باستخدام مكونات بسيطة صديقة للبيئة، ومتوافرة في مطبخك، لتصل لمستوى مميز من النظافة واللمعان، خاصة مع المناطق والأدوات التي يصعب تنظيفها.
الخل الدافئ والملح وصودا الخبز
عند انسداد بالوعات المنزل أو الأحواض يمكنكِ بسهولة وضع كمية مناسبة من الخل الدافئ في أماكن السدد، ثم نقوم بصب كمية من الماء المغلي بعدها مباشرة ثم نتركها لفترة وسيعمل هذا الخليط على إزالة السدد.
بودرة التارتار
يستخدم مسحوق أو "بودرة التارتار" في صنع الحلويات والمخبوزات، ولكن لهذه المادة فائدة كبيرة في تنظيف الأواني المحترقة، فبدلًا من التخلص من الأواني المحترقة، يمكنكِ تجديدها والتخلص من كل آثار الحروق بملء الأواني بمسحوق التارتار ثم نقعها في الماء الدافئ لمدة ساعة كاملة ثم تُفرك الأجزاء المحترقة بإسفنجة خشنة وبعدها تعود الأواني كالجديدة.
الملح والجريب فروت
التخلص من البقع الجيرية التي تظهر على صنابير المياه من الأمور الصعبة، وتستلزم شراء منتجات تنظيف باهظة الثمن، ولكن الخبراء قالوا إنه بإضافة كمية من الملح لنصف ثمرة جريب فروت وفرك البقع، ستقوم حبيبات الملح وأحماض الفا هيدروكسي بالتخلص من الجير.
جوز الهند والملح
يساعد الخليط المكون من الملح وجوز الهند في تنظيف لوح التقطيع الخشبي وإعادته كالجديد، فكل ما عليكِ هو وضع كمية مناسبة من ملح البحر على اللوح الخشبي مع فركه بنصف ثمرة من الليمون ثم وضع زيت جوز الهند لإخفاء الشقوق.
الخل
معظمنا يجد صعوبة في تنظيف فتحات الدش لذلك يمكنكِ ببساطة وضع كيس ملئ بالخل على فتحات الدش وتركه طوال الليل، ثم نفرك الدش باستخدام فرشاه أسنان صغيرة لإزالة البقع والأوساخ وسيعود كالجديد.
صابون الأطباق وصودا الخبز
يمكنكِ صنع مكعبات لتنظيف المرحاض وتطهيره عن طريق إضافة ملعقة من صابون الأطباق لكمية مناسبة من صودا الخبز ثم يُصب هذا الخليط في الوعاء الخاص بمكعبات الثلج، ثم اتركه لبضعة ساعات ويمكنك استخدامها عند الحاجة لتطهير وتنظيف المرحاض.
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