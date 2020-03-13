"من السطح للحمام".. خطوات شفط مياه الأمطار من أعلى المنازل (فيديو)

تسبب سقوط الأمطار بغزارة، في معاناة المصريين خاصة ساكني الدور الأخير، ليس فقط خوفًا من الطقس البارد، ولكن من توابع تساقط المياه على الأسلاك الكهربائية، وتجمعات كميات كبيرة منها على الأسطح، ما يؤثر على أسقف المنازل.

ومن جانبه، شارك أحد المواطنين، على صفحة ساكني مدينة "الشيخ زايد"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يشرح من خلاله طريقة شفط مياه الأمطار من الأسطح.

حيث ذكر صاحب المقطع، عدة خطوات سريعة للتخلص من المياه من الأسطح، إلى "بالوعة" الحمام، والتي جاءت على النحو التالي:

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- في البداية يفضل توصيل "خرطوم" طويل من صنبور الحمام، وحتى السطح الملئ بمياه الأمطار.

- قم بفتح مياه الصنبور بغزارة لتتدفق الماء من الخرطوم للسطح.

أغلق الصنبور وأسحب منه "الخرطوم" وضعه في "بالوعة الحمام" حيث يقوم الخرطوم بسحب المياه من السطح حتى تصل لـ "بلوعة" الحمام، لتدفق المياه من أعلى لأسفل.