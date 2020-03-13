أظافر احتفالية مستوحاة من الشتاء بخمس خطوات بسيطة

تابعي معنا وتعرفي على طريقة عمل رسومات أظافر شتوية احتفالية مستوحاة من بريق موسم الاحتفالات. تعاونت مع صالون SoH واخترنا رسمة الثلج البراق للأظافر. إنه تصميم مثالي يعكس جمال احتفالات فصل الشتاء. تابعي معنا وتعلمي طريقة عمل رسمة أظافر الثلج بخمس خطوات بسيطة.

أنت بحاجة إلى:

طلاء أظافر أبيض

طلاء أظافر فضي لامع

طلاء أظافر أزرق لامع

طلاء أظافر أزرق قاتم

فرشاة رسم على الأظافر

نوعان من طلاء الأظافر الشفاف، للطبقة الأساسية والأخيرة (اختياري)

الخطوة الأولى

ضعي طبقة أساسية من طلاء الأظافر الشفاف على أظافرك (خطوة اختيارية) قبل طلائها بطبقتين من الطلاء الأبيض

الخطوة الثانية

بعد جفاف طبقة الطلاء الأبيض تماماً، ابدئي بتطبيق التصميمات لأظافرك. ابدئي بوضع الطلاء الفضي اللامع برفق بحيث يغطي الجزء الأسفل من الظفر فقط، وادهنيه بحيث يصل إلى نصف الظفر تقريباً. اتركي اظفر البنصر في كلتا اليدين بدون أي تصميم حيث أننا سنطبق رسمة الثلج عليهما.

الخطوة الثالثة

بعد الانتهاء من وضع الطلاء الفضي اللامع على أظافرك، استخدمي الطلاء الأزرق اللامع لملئ الفراغات بين الطلاء الفضي والظفر.

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الخطوة الرابعة

جهزي فرشاة الرسم على الأظافر. برفق، ابدئي برسم مجموعة من الخطوط لعمل رسمة ندفة الثلج. إذا كان لديك صورة لتصميم ندفة الثلج على هاتفك، فمن الأفضل الرجوع إليها لضمان رسمها بطريقة صحيحة

الخطوة الخامسة

ضعي طبقة أخيرة من الطلاء الشفاف ليضفي لمعة أنيقة على أظافرك (خطوة اختيارية) واتركي الأظافر لتجف تماماً لتجنب تلف التصميم.

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