السحلب وعصير "النكهات".. 6 مشروبات مناسبة للأجواء الباردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تمر مصر بحالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، إذ هطلت أمطار شديدة بداية من أمس الخميس وتستمر حتى غدٍ السبت مع انخفاض في درجات الحرارة.

وفي الأجواء الباردة والرياح الشديدة، نستعرض جزءًا خاصًا عن المشروبات التي تمنحك مزيد من الدفء في الشتاء، وفق ما نقل موقع "Health line" المعني بالصحة.

الكاكاو الساحر

يعتبر هذا المشروب الأكثر تداولًا في الشتاء، يتم تحضيره عن طريق إضافة ملعقة ونصف من مسحوق الكاكاو مع الحليب الساخن، ويمكن إضافة "رشة" من الفانيليا حسب الرغبة.

شاي التاهي

يعتبر واحدًا من أشهر المشروبات تداولًا في دول شرق آسيا، التي قد تصل درجة الحرارة فيها إلى التجمد. ويتم تحضيره عن طريق غلي الجنزبيل مع القرفة ووضعها بأكياس الشاي، ويمكن إضافة "الحبهان" حسب الرغبة.

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عصير "النكهات"

وهو عبارة عن عصير البرتقال مع الليمون والتفاح ورشة الجنزبيل، حيث يحتوي هذا المشروب على فيتامين سي الذي يحمي من نزلات البرد، كما يمنحك الجنزبيل إحساس قوي بالدفء.

السحلب

المشروب الرسمي للشتاء، ويتم تحضيره عن طريق إذابة ملعقتين من النشا مع كوب لبن كبير، وإضافة الفانيليا والمكسرات، والتقليب على النار.

القرفة بالحليب

قد لا يحب البعض مذاق القرفة القوي، لهذا ننصحك بإضافة القليل من اللبن الساخن إلى مشروب القرفة، خاصًة أنها تساعد في رفع نسبة الحرق بالجسم مما تولد الطاقة وتمنح الاحساس بالدفء.