في العاصمة البريطانية.. أول متجر لمكياج الرجال فقط

لم تعد السيدات وحدهن اللاتي يمكنهن التسوق لشراء مكياج، بل بات الأمر متاحا للرجال كذلك في العاصمة البريطانية.

ووفقًا لـ "بي بي سي عربية"، فإنه تم إنشاء أول جناح خاص بمستحضرات التجميل صممت خصيصًا للرجال، داخل أحد المتاجر في "اكسفورد ستريت" الشهير في العاصمة البريطانية، لندن.

يقول داني غراي، صاحب فكرة المتجر ومصمم مكياج للرجال، إن السبب من وراء تصميمه لهذه المستحضرات، هو أنه كان يعاني نفسيًا جراء مرض يسمى "اضطراب تشوه الجسم"، جعله دائم القلق والتفكير بمظهره الخارجي، وأن ذلك يعود لتعرضه للتنمر خلال طفولته والسبب في ذلك مظهره.

وأضاف: "لذا حرصت على وضع المكياج منذ عشرين عاما، وهو الأمر الذي أصبح يشعرني بالثقة بنفسي".

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واستكمل: "لم أجد منتجات في أي علامة تجارية تعبر عني كرجل وأستطيع شراءها بثقة من المتاجر لذا صنعت مستحضراتي الخاصة".

وأشار "داني"، أنه يقوم بصناعة المرطبات وكريم الأساس وخافي العيوب، وكذلك منتجات تقاسيم الوجه".

ورفض مصمم المكياج، الربط بين المكياج والمرأة فقط، أو أن من يستخدمه مثلي الجنس: "أنا أعتقد أن هناك رجالًا غير مثليين يضعون المكياج منذ سنوات عديدة ولكنه أمر مسكوت عنه لذا أتمنى أنه عنما يستخدمه الرجال يتم توفيره في المتاجر ومن ثم لن تكون هناك وصمه حول استخدامه".

وأكد "غراي"، أن الكثير من الرجال يترددون على المتجر ويقفون لتجريب المستحضرات لاختيار الأنسب لبشرتهم، مؤكدا أن مكياج الرجال أقوى من مكياج السيدات.