بـ شعر أصفر وكابتشو.. سهير رمزي تعلق على الطقس: الجو حلو أوي

شاركت الفنانة سهير رمزي، متابعيها بمقطع فيديو خلال تواجدها بالشارع اليوم، رغم سوء الأحوال الجوية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع الفنانة، بجاكيت وردي اللون، مع كابتشو مزود بالفرو، معتمدة على الشعر الأصفر الذي اعتادت الظهور به فور التخلي عن الحجاب.

وعلقت الفنانة على حالة الطقس من خلال الفيديو قائلة: "على فكرة أنا نزلت والجو حلو أوي مفيش مطر ولا حاجة".

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وكانت موجة الطقس السيئ، ضربت البلاد منذ ما يقرب من الـ48 ساعة، وتفاعلت العديد من الفنانات مع الأمر مع متابعيهن خلال صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أبرزهن الفنانة هنا الزاهد التي دعت المواطنين لتسليم دفايات و"بطاطين" للأشخاص دون مأوى بالشوارع.