حلقت شعرها لدعمه.. من الفتاة التي رافقت لاعب الزمالك المصاب بالسرطان؟

بصورة أمام أحد حمامات السباحة، جلست مرافقة لناشئ الزمالك، ومُحارب السرطان سعد محمد، وهي متخلية تمامًا عن شعرها، بعدما قامت بحلاقته، تضامنًا مع مُحاربي الخبيث، والضحكة مرسومة على ملامحهما.

صورة الفتاة التي تُدعى منار مُراد، وهي تُرافق اللاعب، خلال رحلته في العلاج، جعلت البعض يزعم على الفور أنها خطيبته، في حين تداولت العديد من الصفحات الصورة، زاعمين إنها صديقة الاعب، وقامت بهذا الأمر تحديدَا لمساندته فقط.

ساعات على تداول الصورة التي باتت تنتشر بشكل كبير للغاية، حتى قرر أبطالها الرد عليها وتوضيح حقيقتها.

منار مراد توضح حقيقة الصورة

"حابة أوضح حاجة، سعد زميل بالكلية ليا ولغيري كتير، أه أنا معرفهوش معرفة قوية لكن اللي عملته حبيت أقدم بيه تضامني مع كل مرضى السرطان ودي أقل حاجة نقدمها لهم، وتمثلت في شخصية لاعب كرة قدم، اللي هيقدر يهزم المرض إنشالله ويشجع كل الأطفال ويكون سند ليهم".

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لاعب الزمالك يرد: "حسبي الله ونعم الوكيل"

لم تمر ساعتان على منشور "مار"، إلا ورد لاعب نادي الزمالك، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "جماعة توضيح لبوست زميلة دراستي منار مراد هي صديقة دراسة بس مش أكتر".

وتابع: "فيه ناس قالت إنها خطيبتي، منار صديقه دراسة بس، واللي عملته عملته تضامنآ معايا ومع مرضى السرطان في مصر كلها مش في سوهاج، وحسبي الله ونعم الوكيل في أي حد قال إنها خطيبتي وعايز يعمل حوار حسبي الله ونعم الوكيل".

إصابة لاعب الزمالك بسرطان الدم

وأصيب سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000، بمرض سرطان الدم، خلال الفترة الماضية، بحسب ما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مشيرا أن اللاعب أجرى فحوصات طبية منذ فترة، وتأكد إصابته بالمرض اللعين.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تكفلت بعلاج اللاعب وتحمل جميع مصاريف العلاج.