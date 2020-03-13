أصيبت برباط صليبي بسبب الأمطار.. معلومات عن مرض نشوى مصطفى

"اتزحلقت على السلالم من المية وجالي رباط صليبي".. بتلك الكلمات تعلن الفنانة نشوى مصطفى إصابة ركبتها، في منشور لها اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك"، بعد انزلاق قدمها، بسبب تراكم المياه على سلالم منزلها، نتيجة حالة الطقس السيئة.

المنشور الذي دونته "نشوى"، كتبت فيه: "مش عارفة ازاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة، يارب هون، أكتر حاجة مضايقاني إني أول ما وقعت صرخت على ابني وكان نايم قام مفزوع، ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلني من الأرض وجعت قلبي، اللي مستغرباله ليه ما وقعت وأنا في شدة الألم ما ندهتش عماد وندهت عبدالرحمن، أظن عماد كان ممكن لو شافني خضته يقع جنبي ومنلقيش حد يشيلنا إحنا الإتنين، خلوا بالكم من نفسكم".

فيما يلي معلومات عن إصابة الرباط الصليبي كما ذكرها موقع "mayo medical":

أعراض إصابة الرباط الصليبي

- الإصابة بألم خفيف بالركبة.

- صعوبة بالمشي.

- التورم القدم عقب ساعات معدودة من الإصابة.

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- انتفاخ الركبة، وعدم القدرة على تحريكها بسهولة.

- إذا لم تكن هناك إصابات مرتبطة بأجزاء أخرى من ركبتك، قد تكون علامات وأعراض الإصابة بالرباط الصليبي الخلفي خفيفة، بحيث لا تلاحظ أي شيء مختلف، بمرور الوقت قد يسوء الألم وتشعر بعد استقرار ركبتك أكثر من ذي قبل.

الوقاية من إصابة الرباط الصليبي

- ممارسة الرياضة بانتظام، خاصة تمارين عضلات الساق، التي تقوي أوتار الركبة.

- ارتداء الحذاء وبطانات القدمين المناسبة.

وتشهد مصر حالة من الطقس السيئ تمثلت في هطول أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، تصاحبها عاصفة رملية ورعد وبرق في بعض المناطق، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط كمية كبيرة من الأمطار أكبر من تلك التي تعرضت لها البلاد في أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي أمس، إن المناطق الشمالية والجبلية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة، موضحًا أن تلك الحالة طبيعية، حيث إننا في نهايات الشتاء، وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحا أن تلك الحالة مشابهة لما حدث عام 1994.