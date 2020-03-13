الامارات | في ذكرى ميلاد محمود درويش.. جائزة الثقافة لتشومسكي و3 مبدعين عرب

شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد محمود درويش.. جائزة الثقافة لتشومسكي و3 مبدعين عرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت مؤسسة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش جائزتها للثقافة والإبداع لعام 2020 لكل من المفكر الأميركي نعوم تشومسكي، والشاعر والمترجم المغربي عبداللطيف اللعبي، والشاعر والباحث الفلسطيني زكريا محمد.

ومنح المجلس التنفيذي للمؤسسة جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيغ.

وتمنح المؤسسة الجائزة في ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الكبير في 13 مارس، وهو يوم الثقافة الوطني.

وجاء في بيان لجنة التحكيم أنها قررت منح الجائزة لتشومسكي «الذي يُعدّ الأب لعلم اللسانيات الحديث وصاحب نظرية النحو التوليدي».

وأضافت أن تشومسكي «اشتهر بشجاعته وعناده في الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته في وجه الظلم والاستبداد، وعلى الأخص موقفه المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ومواقفه المبدئية التقدمية، ضد الاستبداد والعنصرية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من رسالته الإنسانية العامة».

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وعن المغربي عبداللطيف اللعبي، قالت لجنة التحكيم التي يترأسها محمد برادة، وتضم في عضويتها رياض كامل واعتدال عثمان والمنصف الوهايبي وإبراهيم أبو هشهش وإلياس فركوح وعادلة العايدي، في بيانها إن مسار اللعبي يقدم «صورة قوية عن حضور الشاعر داخل مجتمعه، وعن الشعر محاوراً للآخر، ومُسائلاً باستمرار لذاته وتحولاتها في خضم عالم يفتقر إلى السلام والأخوة، كما كان من أوائل مَن ترجموا محمود درويش ولآخرين».

وحول الفلسطيني زكريا محمد، أكدت اللجنة أنه «يُعد من أبرز الشعراء العرب المعاصرين، ووصل بالنص الشعري، وبخاصة قصيدة النثر، إلى آفاق جديدة».

وقالت مؤسسة محمود درويش في بيان إن جائزتها لا تقتصر ومنذ انطلاقها على المبدعين الفلسطينيين، بل تشمل أيضاً المبدعين العرب والعالميين «انحيازاً لفكر محمود درويش الإنساني وإصراره على تعميم قيم الحياة النبيلة في مواجهة العنصرية والتعصب وثقافة الاستبداد».

وذكرت المؤسسة أنها منحت «جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيع الذي تُقدم تجربته نموذجاً إبداعياً يتمتع بالفرادة والعمق، يتواءم فيها البناء الغنائي المحكم المعتمد على بنية إيقاعية صافية، والتركيب الحداثي للصورة والمشهديات المنفتحة على قضايا الراهن المَعيش».

وتوفي درويش في التاسع من أغسطس عام 2008 إثر مضاعفات لعملية جراحية في القلب أجريت له في هيوستون بالولايات المتحدة. وقررت الحكومة الفلسطينية وقتها اعتبار 13 مارس الذي يوافق مولد دوريش يوماً للثقافة الفلسطينية.

