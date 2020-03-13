هل وضع زيت السمسم على البشرة يمنع دخول فيروس كورونا؟.. "الصحة العالمية" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قدّمت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح وإجابات حول الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، والذي تفشى في 118 دولة وقتل 4719 شخصا، وأصاب أكثر من 128 ألف شخص حول العالم.

وأجابت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني على سؤال: هل يحول وضع زيت السمسم على البشرة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى الجسم؟ قائلة: "لا يقضي زيت السمسم على الفيروس".

وأضافت هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا على الأسطح، وتشمل مطهرات تحتوي على مُبَيّضات/كلور، وغيرها من المذيبات، والإيْثَانُول بتركيز 75%، وحمض البيرُوكْسِي آسِتِيك، والكلُورُوفُورْم.

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وتابعت أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا وُضِعَت على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة. بل من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة.

كما أجابت على سؤال: هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

وقالت: "كلا، رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل. بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم). مع ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم الأسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة".

وأكدت: "هناك عدة تدابير يمكنك تطبيقها لحماية نفسك من فيروس كورونا الجديد. ابدأ بتنظيف يديك بشكل منتظم بفركهما بمطهر كحولي أو بغسلهما بالماء والصابون، واحرص على ممارسات النظافة التنفسية، وتجنب الاقتراب كثيرا من الناس، وتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، وتابع المستجدات واتبع نصائح مقدمي الرعاية الصحية".