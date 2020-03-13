9 عادات خاطئة نفعلها في الطقس السيئ.. منها شُرب الماء قبل الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تضرب موجة من الطقس السيئ محافظات مصر منذ الساعات الأولى من صباح الخميس وحتى السبت المقبل، وسط تساقط الأمطار التي تراوحت شدتها ما بين المتوسطة والشديدة وحتى وصلت إلى سيول في بعض المناطق بعدة محافظات.

كما شهدت بعض المحافظات عواصف ترابية ورملية، وتساقط أمطار يصاحبها البرق والرعد.

وفي مثل هذه الأجواء، يلتزم كثيرون بعادات ومعتقدات في ظنه أنها من الممكن أن تحميه من نزلات البرد وتساعده على التدفئة. "الخليج 365" جمع لكم أشهر العادات الخاطئة التي تتعلق بهذا الفصل خلال السطور التالية:

1- المياه الساخنة:

المياه الساخنة تساعد بشكل كبير على التدفئة خاصة في فصل الشتاء، لكن وجدت دراسة أن الاستحمام في الشتاء بالماء البارد أو الفاتر يساعد على التدفئة بشكل كبير بسبب تدفق الدم لجميع أجزاء الجسم وتساعد على تنشيط الدورة الدموية التي تعطيك الاحساس بالدفيء والنشاط.

2- العدس:

يعتقد كثير من ربات البيوت أن تناول العدس واجب في الشتاء نظرًا لاحتوائه على الألياف ويمد الجسم بالطاقة والحيوية، ولكن هناك كثير من الأطعمة ينصح بتواجدها في نظامك الغذائي المتعلق بفصل الشتاء، مثل الفلفل الحار والبصل والشاي بالزنجبيل والكركم وحمص الشام والبطاطا، وفقا لموقع " health line"

3- البيض واللبن والسمك:

على عكس ما هو شائع، فإن البيض واللبن والسمك، من الأطعمة التي تساعد على علاج البرد، وذلك لاحتوائهم على البروتينات اللازمة لتقوية المناعة والتخلص من الفيروس المسبب للبرد، بحسب ما أكد الدكتور محمود السعداوي رئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة الزقازيق

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4- المشروبات الساخنة تخلصك من نزلات البرد:

بخلاف ما هو مُعتقد، فإن تناول المشروبات عامةً، والساخنة خاصةً، تزيد من نزلات البرد والسعال وإفرازات الأنف.

5- عدم تناول المثلجات في الشتاء:

يعتقد كثير من الأشخاص أن تناول الآيس كريم في الطقس البارد قد يسبب التهابات في الحلق والحنجرة، لكن هذا المعتقد غير صحيح، إذ كشفت دراسة أن عند تناول الآيس كريم في الشتاء تساهم في تضيق الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الطرفية في الأيدي والقدم، وكذلك الساقين والذراعين وبالتالي يحدث تدفق في الدم، وبالتالي ستشعر بالدفء.

6- التدخين يساعدك على التدفئة:

يعتقد معظم الأشخاص أن شرب السجائر في الطقس البارد من الممكن أن يساعد على تدفئة الجسم، لكن ذكر دكتور محمد الصاوي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب جامعة الأزهر، أن التدخين لا يؤدي إلى التدفئة في الشتاء كما يعتقد بعض المدخنين، بل يزيد من التهابات الحلق والاحتقان، ويسبب حساسية للكثير من المدخنين والذين يتعرضون لدخان السجائر بشكل سلبي، بحسب ما جاء في موقع "كونسلتو".

7- شرب الماء البارد قبل الخروج من المنزل:

عادة، تقول ربات البيوت إن شرب كوب من الماء البارد قبل الخروج من المنزل يحميك من خطر الإصابة بنزلات البرد، ولكن هذا غير صحيح، إذ أوضحت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية، بحسب ما ذكره موقع "الكونسلتو" الطبي إن هذا الإجراء غير كافٍ بالمرة لحماية الجسم، موضحة أن شرب الماء يعمل على تغيير درجة حرارة تجويف الصدر حتى يتعادل مع الطقس، مشيرة إلى إجراءات أخرى يجب الالتزام بها عند الخروج في الأجواء الباردة.

8- استخدام قطرات الأنف قبل الخروج:

الجو البارد يجعل الممرات الأنفية ضيقة، واستخدام قطرات الأنف عند الخروج يؤدي إلى عدم قدرة الأغشية المخاطية على الحماية من الهواء البارد الذي يتم استنشاقه، لذلك يفضل استخدام المناديل الورقية عند التواجد في الأماكن الباردة، وفقًا لما ذكر موقع "Bright side".

9- تغطية الأنف والفم بإسكارف:

في الطقس البارد يمكن أن يتحول بخار الماء الذي نتنفسه عند الزفير إلى ثلج، وعند وقوعه على الإسكارف ومرور الهواء البارد بعد ذلك يصبح أكثر برودة، ما يتسبب في الإصابة بالذبحة الصدرية والتهاب الشعب الهوائية وتهيج الجلد.