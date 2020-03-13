بدأت موظفة استقبال.. من هي زوجة رئيس وزراء كندا المصابة بـ "كورونا"؟

وسط تخوف كبير في كندا من تفشي كورونا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في وقت متأخر الخميس، أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته، جاءت إيجابية.

ووفقًا للبيان، فإن "صوفي جريجوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم والاختبار جاء إيجابيا وستبقى في عزلة حاليا وهي تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها، وتبقى أعراضها خفيفة".

وتستعرض "هُن"، في التقرير التالي أبرز المعلومات عن صوفي جريجوار.

صوفي هي عارضة وصحفية كندية، ولدت في 24 أبريل 1975 في مونتريال في كندا.

لديها 3 أولاد من رئيس الوزراء الكندي.

تشارك في العمل الخيري والخطابة، مع التركيز بشكل رئيسي على قضايا النساء والأطفال.

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ذكرت "صوفي" أن طفولتها كانت طفولة سعيدة وأنها كانت طالبة جيدة صنعت صداقات بسهولة وأحبت الرياضة.

ابتداءً من سن 17 عامًا، عانت صوفي من الشره العصبي، استمرت المشكلة حتى أوائل العشرينات من عمرها، عندما كشفت عن المرض لوالديها، ثم بدأت فترة تعافي استمرت عامين.

تخرجت في النهاية مع بكالوريوس الآداب في الاتصالات من الجامعة دي مونتريال.

كانت أول وظيفة لصوفي هي موظف استقبال ومساعد في شركة إعلانات.

صوفي هي السفير الوطني لمبادرة Plan Canada "لأنني فتاة" والمتحدث الرسمي باسم درع أثينا، الذي يساعد النساء والأطفال على التعامل مع العنف المنزلي.

تعرف صوفي زوجها جاستين لأول مرة، منذ طفولتهما في مونتريال، حيث كان زميلًا في المدرسة وصديقًا للطفولة، وتزوجا في 28 مايو 2005، في احتفال كاثوليكي في كنيسة سانت مادلين ديوترمونت في مونتريال.