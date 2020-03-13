دراسة توضح العلاقة بين النوم ونقص فيتامين "د": تناوله ليلا مضر

قد لا يعلم الكثيرون أن نقص فيتامين "د" في الجسم قد ينتج عنه أزمات عدة، خاصة أنه يعاني من نقصه أكثر من نصف سكان العالم ، بحسب مجلة "إن سي بي آي".

وكشف خبراء أن انخفاض في مستويات فيتامين "د" في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى الأرق واضطرابات أخرى للنوم وهناك شروط لكيفية تناوله.

ووجدت دراسة شارك فيها 3048 رجلا من عمر 68 عاما وأكبر، أن انخفاض مستويات فيتامين "د" يرتبط بنوم منخفض الجودة، والنوم أقل من 5 ساعات في الليلة، بحسب مجلة "أكسفورد أكاديميك".

وكشفت تجارب على القوارض، أن أجزاء الدماغ المرتبطة بتنظيم النوم تحتوي على مستقبلات لفيتامين "د"، كما وجدت الدراسات السريرية (لدى الأشخاص)، أن انخفاض مستويات فيتامين "د" يرتبط بنوعية النوم السيئة.

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لم تكن تلك الدراسة الوحيدة التي تحدثت في هذا الشأن، حيث بينت دراسة أجريت عام 2017 شارك فيها مرضى الكلى، أن مستويات فيتامين "د" تؤثر على تغميض عينيك عن طريق التفاعل مع أجزاء الدماغ التي تنظم النوم.

من ناحية أخرى، يلعب فيتامين "د" دورًا رئيسيًا في دعم نظام المناعة لديك، وقد يساعد منع الالتهاب على تحسين جودة النوم.

وتشير الأبحاث المبكرة إلى أن فيتامين "د" مرتبط عكسيًا بالميلاتونين، هرمون النوم، وهذا يعني أن زيادة مستويات فيتامين "د" قد تثبط مستويات الميلاتونين، لذا فإن تناوله ليلًا يمكن أن يعطل نومك، بحسب مجلة "فرونتييرز".

ويرصي الأطباء تناول 600 وحدة دولية (15 ميكروجراما) من فيتامين "د" يوميا لمن تتراوح أعمارهم من عام إلى 70 عاما، بحسب موقع "مايوكلينيك" الطبي.