"الأصفر" يتصدر المشهد في عرض أزياء هبة إدريس لربيع 2020

قدمت مصممة الأزياء الأردنية هبة إدريس، مجموعتها الجديدة لربيع 2020، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان لامود فاشون، في مصر.وافتتحت هبة إدريس، عروض لامود فاشون، بمجموعتها التي اعتمدت فيها على الألوان الزاهية واللامعة، سواء للفساتين أو الجاكيتات.

وقالت هبة في لقاء صحافي : "استخدمت ألوان الأصفر والذهبي والروز اللامع والبيج، جميعها درجات متفاوتة لتناسب أذواق الجميع".وأضافت:"جميع الألوان تناسب الصيف، وركزت على الأصفر، لأنه من أكثر الألوان التي تناسب فصل الصيف".

وشهدت عروض لامود فاشون، مشاركة العديد من المصممات إلى جانب هبة إدريس، منهن مريم خضرة، وأمنية إدريس، وإيات شحات، وهند محمد، ومي عبد العليم.

وحرص العديد من المشاهير على حضور عروض لامود فاشون، أبرزهم الفنانة المصرية ريم البارودي، والموسيقار المصري حلمي بكر، والفنان العراقي يوسف عزيز، والفنانة نانيتا، والإعلامية فاطيما خليل.

وتم افتتاح العرض بالصور التذكارية على السجادة الحمراء من خلال مجموعة من المشاهير في عالم الموضة والأزياء، ثم توالت العروض، التي تم اختتامها بتكريمات للفنانين ومصممي الأزياء و"البلوجر" في عالم الموضة.

يذكر أن المصممة الأردنية هبة إدريس، من المعروف عنها أنها تميل إلى تصميم الأزياء للسيدات المحجّبات، مفسرة ذلك في لقاء سابق لـ"فوشيا" بأنّ الأناقة والجمال لا يرتبطان أبدا بالعريّ، ولكن بالذوق؛ فالسيدة يمكن أنْ تكون جميلة وأنيقة دون أنْ تكشف جزءا من شعرها أو جسمها.

ولفتت إلى أنها تعاونت مع العديد من الفنانات والمذيعات المحجّبات، مثل مروة ناجي ومنى عبد الغني في أحد أفلامها مع الفنان أحمد السقا.

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وتقيم هبة إدريس في مصر، منذ حوالي 20 عاما، حققت من خلالها النجاح والتميز في عالم تصميم الأزياء، الذي تحترفه منذ 16 عاما؛ إذ صرحت في وقت سابق أن فكرة تصميم الملابس كانت لديها منذ الصغر، وبدأت تتجه بعد ذلك لتصميم الأزياء وخاصة سواريهات وفساتين الأفراح للمحجبات بوجه خاص.

وسبق أن تم استضافة هبة إدريس في لقاء تلفزيوني ببرنامج "كلام ستات" على فضائية "أون إي"، قالت خلاله إن الحجاب الأبيض لم يعد يليق على الملابس كما كان في الماضي، والألوان حاليا هي المسيطرة.

وأكدت المصممة الأردنية هبة إدريس، أن "بنطلونات الجينز" خاصة أنواع "السيجريت والاستريت" أنسب للفتيات المحجبات خاصة في الشتاء.

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