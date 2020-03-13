6 حيل ذكية لتجديد إطلالاتك من وحي عروض ربيع وصيف 2020

مع قرب حلول موسم الربيع، حان الوقت لاكتشاف أحدث الحيل والأفكار لإضفاء لمسات متجددة على إطلالاتك خلال الأشهر المقبلة.وبما أن مدرجات عروض أشهر العلامات التجارية هي المصدر الأساسي الموثوق للصيحات والأفكار، جمعنا لك 6 حيل ذكية وأنيقة ستجعل إطلالاتك بالقطع الأساسية تبدو جديدة ومواكبة للموضة.

درايز فان نوتين

تم إنتاج مجموعة ربيع 2020 لعلامة درايز فان نوتن بالتعاون مع كريستيان لاكروا، وتضمنت مجموعة من التفاصيل الدقيقة مثل الكشكشة والرسومات الغرافيكية الملونة، ومع ذلك فإن الحيلة المقتبسة من هذا العرض هي طريقة خلق توزان بين القطع الملفتة للأنظار والقطع الأساسية سواء أكان قميصا رياضيا أو قميصا كلاسيكيا أو زوجا من صنادل الفليب فلوب بنعل البلاتفورم.

كريستيان ديور



اعتماد الأسلوب العملي ليس شيئا جديدا، لكن في عرض ديور أضافت التنانير الطويلة الرومانسية والإكسسوارات اللافتة للنظر لمسة جديدة عليه؛ إذ تم تنسيق بدلات التنورة مع قبعات من القش أو حزام مضفر؛ ما جعلها تبدو أقل رسمية وأكثر أناقة.

مايكل كورس كولكشن



من المؤكد أنّ طبعات البولكا دوت والكاروهات المصغرة حاضرة في مشهد الموضة منذ فترة طويلة، لكن سيشهد موسم الربيع المقبل إعادة إحيائها مرة أخرى، والخبر السار هو أن الفساتين والبدلات المطبعة بهذه الطبعات الكلاسيكية مثالية للحصول بسهولة على مظهر عصري وفريد من نوعه، ويمكنك إضفاء لمسة جميلة على مظهرك ببعض الإكسسوارات مثل الجوارب وقلائد السلسلة، وفقا لذوقك الشخصي.

فالنتينو



عندما يتعلق الأمر بإضافة لون جديد إلى خزانة ملابسك، لم لا تجربين ظلال النيون؟، فالقطع المشرقة والجريئة هي طريقة مضمونة للتأكد من أن إطلالتك تبرز وسط الحشد، حتى لو كانت مجرد إضافة بسيطة على شكل زوج من الأحذية أو الإكسسوارات، وستساعدك على إتقان اتجاهات أخرى لا بد من تجربتها مثل صيحة الألوان المتدرجة أو صيحة المونوكروم.

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مارك جاكوبس

هذا الموسم سنشهد عودة صيحات السبعينيات، لذلك لا تتفاجئي إذا بدأت في رؤية البناطيل الواسعة وبناطيل الكوردوروي، ويمكنك إضفاء لمسة نهائية وجذابة على هذه القطع الأساسية من خلال دمج الترتر والزخارف الزهرية في مظهرك أو بإضافة قبعة مرنة ضخمة.

دولتشي آند غابانا

موسم الربيع يعني إضافة المزيد من طبعات الحيوانات وزخارف الجزر إلى خزانة ملابسك، كقمصان وفساتين الكروشيه، وبالتأكيد لا تترددي في ارتداء اتجاه الكاكي هذا الموسم.

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