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شاركت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات بإجاباتها على أسئلة متابعيها التي تلقتها مؤخرًا.
وتحدثت "رياض" عن حفل زفافها بالأخير، حيث سألتها إحدى المتابعات: "هتتجوزا أمتى أنتي وشرنوبي"، لترد الأخيرة: "قريب جدًا إن شاء الله".
وطلبت منها متابعة أخرى، موعد الحفل تحديدًا، لترد راندا: "مش هقدر دلوقتي بس هنعلن قريب".
خطوبة الشرنوبي وراندا رياض
واحتفل الفنان محمد الشرنوبي 11 ديسمبر الماضي، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس.
وشارك "الشرنوبي"، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرة أعمال أنغام: "أنا ومحمد الشرنوبي هنتجوز قريب جدا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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