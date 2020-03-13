يجري جراحة في بلجيكا اليوم.. طبيب يوضح لـ"الوطن" تفاصيل مرض أحمد فهمي

جراحة جديدة، يخضع لها الفنان أحمد فهمي بمنطقة المريء، اليوم، في بلجيكا، بعد نجاح العملية الأولى التي أجراها في مصر منذ 3 أشهر بنسبة 50% فقط، موضحا لـ"الوطن"، حينها، أن العملية تحت إشراف نفس الطبيب الفرنسي، الذي أجرى له العملية داخل إحدى مستشفيات القاهرة، متمنيا نجاح العملية بنسبة مرتفعة لتجنب إجرائها للمرة الثالثة خلال الفترة المقبلة.

طبيب يوضح تفاصيل مرض أحمد فهمي

وبدوره، أوضح الدكتور عماد نادر معوض، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، لـ"الوطن"، معلومات عن "مرض فهمي"، قائلا إنه ناتج عن مرحلة متقدمة من الإصابة بمرض الارتجاع في المريء، أدى إلى ظهور خلايا غير معلومة المصدر، والتي تسبب الشعور بآلام شديدة في الجسم، وتؤدي إلى التهاب القولون العصبي، مسببة خللا في وظائفه، ما يؤثر على أنشطة المريء.

وأضاف "معوض"، أن تلك الخلايا تؤدي إلى التهابات شديدة بالمريء، لافتا إلى أن سبب ذلك المرض وراثي، أو نتيجة خلل بجهاز المناعة، والتي يتم علاجها عن طريق الكي.

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تفاصيل خضوع أحمد فهمي لجراحة في القاهرة

وكان الفنان أحمد فهمي، خضع لجراحة دقيقة في منطقة المريء، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، بمعرفة طبيب فرنسي، و3 استشاريين مصريين، وهم حسام غنيم ومصطفى إبراهيم ومحمد حقي، وذلك بعد معاناته من آلام مبرحة في هذه المنطقة على مدار العامين الأخيرين، في ديسمبر الماضي.

وقال "فهمي" حينها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه أجرى منظارا، قبل أيام، وتبين منه تشخيص الأطباء لحالته بشكل خاطئ، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة.

يذكر أن أحمد فهمي، يعاني من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، حيث تُسبب له آلاما مبرحة طيلة الوقت.