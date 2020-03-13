إنقاذ الحيوانات وكارثة وإصابة.. كيف علقت الفنانات على الطقس السيئ

موجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر منذ ما يقرب من الـ48 ساعة لها تأثير مختلف على الفنانات، فكل منهن تراها من وجهة نظر مختلفة، فخرجت الفنانات في تعليقات وكتابات على صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثن عن العاصفة وسوء الأحوال الجوية بطرق مختلفة.

نشوى مصطفى

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى إصابة "رباط صليبي"، وأعلنت ذلك لجمهورها ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث سقطت من أعلى السلالم ما أدى لإصابتها، وكتبت نشوى مصطفى، "اتزحلقت على السلالم من المية وجالى رباط صليبى، الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر، الخلاصة الإنسان ضعيف أوي، الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم أي مرض".

وأكملت في منشورها، "يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها — يارب الحمد لله على لطفك بينا — مش عارفة أزاي حاقدر أقعد أسبوعين من غير حركة يارب هون — أكتر حاجة مضيقانى أنى أول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع — ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الأرض وجعت قلبى — اللي مستغرباله ليه لما وقعت وأنا فى شدة الألم ماندهتش عماد وندهت عبدالرحمن — أظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا أحنا الاتنين — المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً - دعواتكم".

ياسمين رئيس

كان لياسمين رئيس، تعليقا مختلفا تماما، فهي لم تر العاصفة من منظور محلي، بل علقت على التغيرات المناخية بشكل عام الذي يشهدها العالم، ووصفتها بأنها ستكون كارثة عالمية ستورث للأطفال، حيث كتبت عبر صفحتها لرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "التغيير المناخي هي الكارثة الحقيقية اللي هنعيش فيها بقيت حياتنا وللأسف هنسيب توابعها لأولادنا وأحفادنا".

Advertisements

هنا الزاهد

إنسانية هنا الزاهد، كانت طاغية خلال حديثها عن موجة الطقس السيئ الذي تمر له مصر، فكتبت راجية من ينزلون الشارع لأي سبب إنقاذ الحيوانات والمشردين، فكتبت في أول تدوينة على "تويتر"، "افتحوا أبواب العماير عشان الكلاب والقطط يستخبوا فيها".

وتابعت هنا الزاهد، بتغريدة أخرى تتحدث عن رعاية المشردين كتبت فيها، "ياريت اللي ينزل من البيت لأي ظرف ياخد معاه بطانيات عشان في ناس ميتة من البرد في الشارع، ربنا يكرمكوا".

رجاء الجداوي

انقطاع الكهرباء عن منزل الفنانة رجاء الجداوي حيث تمكث مع ابنتها وحفيدتها، حثها على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو عن ظلام دامس، كتبت في تعليقها عليه، "ربنا يسترها علينا كلنا ويحفظنا ويحمينا ويديم علينا النعم ويعين كل إلي بلا منزل وكل المتضررين هون علينا جميعا يارب وارفع غضبك ومقتك عنا يا الله هون يارب".

وأوضحت رجاء الجداوي أنه حدث ماس كهربائي في المنزل أدى لانقطاع التيار الكهربي، فسجلت هذا الفيديو للتسلية، وأضافت، "البيت كله ضلمة، ومين قال إنها شاعرية، أنا مش شايفة أي رومانسية، صوت الرعد بيخوفني، أنا جبانة أوي".