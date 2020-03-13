الامارات | جونسون يرعب بريطانيا والعالم من كورونا : «استعدوا لفراق أحبائكم»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خطابًا مرعبًا للبريطانيين والعالم حول وضع فيروس كورونا في بلاده.

وقال جونسون للصحافيين، اليوم الجمعة، وهو يعلن عن إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19): «سيرتفع عدد الحالات بشكل حاد، والواقع أن العدد الحقيقي للحالات أعلى -ربما أعلى بكثير- من عدد الحالات التي أكدناها حتى الآن عن طريق الفحوصات».

وحذر جونسون، من أن ذروة الإصابة بالفيروس المتوقعة في بريطانيا لا تزال «على بعد بضعة أسابيع» وأن العديد من العائلات: «ستفقد أحباءها قبل الأوان» بسبب الإصابة بالفيروس المميت «استعدوا لفراق أحبائكم». ووصف جونسون كورونا بالوباء العالمي وبأنه «أسوأ كارثة صحية منذ أجيال» وسيستمر في الأشهر المقبلة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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