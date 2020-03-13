تراه "نجمة صغيرة بطيئة".. حقيقة اقتراب كويكب ضخم من الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا منسوبًا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، حول اقتراب كويكب عملاق واصطدامه بكوكب الأرض، وهو ما أثار حالة من الزعر.

ونفى الموقع الرسمي لـ"ناسا" ما تردد، إذ قال علماء الفلك إن نظام تتبع الكويكبات عثر على جسمين كبيرين جديدين يعبران المسار المداري للأرض، لكنهما لا يظهران أي علامات على الاقتراب بشكل خطير من الأرض خلال العقود القليلة المقبلة على الأقل، وفي 29 أبريل سيمر الكويكب 1998 or2 بأمان بمقدار 3.9 مليون ميل 6.2 مليون كيلومتر".

وأوضح الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الكويكب يُعرف باسم (52768) 1998 OR2 - وهو من الكويكبات الصخرية التي تدور حول الشمس، وتصنف على أنها أجسام قريبة من الأرض.

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وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك": "سيكون هذا الكويكب في أقرب مسافة له من الأرض صباح يوم الأربعاء 29 أبريل 2020"، ويُقدر حجمه بحوالي 2 كم أو يزيد، وسرعته بحوالي 30 ألف كم في الساعة.

وأكد أن الكويكب (52768) 1998 OR2 ليس في مسار تصادمي مع الأرض، ولذا سيمر بسلام دون تصادم لأنه سيكون وقت مروره على مسافة 6 مليون كيلومتر تقريبًا من الأرض، وهي مسافة كبيرة جدا تقدر بحوالي 16 ضعف المسافة بين الأرض والقمر، لذلك فهي مسافة آمنة ليمر هذا الكويكب بسلام".

وتابع: "يمكن للفلكيين والهواة متابعة هذا الكويكب بتلسكوباتهم الصغيرة، وهو يتراءى لهم كنجمة صغيرة بطيئة الحركة بين النجوم".