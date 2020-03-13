إنقاذ حيوانات ومطاعم بالمجان.. مواقف جدعنة المصريين في الأمطار والعواصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وقت الأزمات يظهر المعدن الأصيل للشخصية المصرية، ويتسارع الجميع لتقديم المساعدات لبعضهم البعض.

فمع الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية، وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات. وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

وفي ظل الطقس السيئ والعواصف والرياح والأمطار، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات التي ترصد بعض المواقف الإنسانية التي تكاتف فيها المصريون للتغلب على الأزمة.

- إنقاذ الحيوانات

انتشرت صورة لفتاة تحمل 3 كلاب صغيرة، وتنقلهم لسيارتها لحمايتهم من الأمطار والجو القارس، ونشر والدها الصورة معبرًا عن فخره بها وبرقة قلب أولاده ورحمتهم بالآخر.

- سيارات جيب لمساعدة المتعثرين مجانا

انتشر "فيسبوك" لمجموعة من شباب سكان منطقة التجمع الخامس، الإعلان عن توفير سيارات جيب بمختلف أنواعها؛ لسحب العربات المتعثرين أو الحالات الحرجة خلال فترة هطول الأمطار في الشوارع بشكل تطوعي.

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وسرعان ما انتشرت الفكرة "كهشيم في النار"، عندما أطلقها المهندس محمد الحسيني البالغ من العمر 37 عاماً، قائلاً: الفكرة تولدت إلى ذهني بمحض الصدفة عندما كنت عائد من عملي ووجد أحد السيارات تعلوها المياه ومتعثرة خصوصاً، وأن السيارة بها عائلة كاملة، مضيفًا: قررت سحبها فوراً واوصلها لأقرب مكان آمن.

واستكمل الحسيني، لـ"الخليج 365"، أنه منذ ذلك اللحظة اكتشف أن باقي السيارات المتعثرة منتظرة عودته مرة آخري للمساعدة، في اتصل ببعض الاصدقاء هاتفياً طالباً معونته، فيما كتب بوست علي صفحته الشخصية بعد تكرر الحالات التي تحتاج مساعدة، مؤكداً أنه لاقي تراحب من العديد من الشباب المتوطعين الذي هرعوا لمساعدة المواطنين.

- هاشتاج المساجد والكنائس لمن لا مأوى لهم

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "افتحوا المساجد والكنائس لمن لا مأوى لهم"، لحماية أطفال الشوارع والمُشردين والباعة الجائلين الذين لا يملكون مأوى، من تلك العواصف والأمطار.

كما قدّم مجموعة من شباب مصر الجديدة، بطاطين وطعام لمن وجدوهم بالشوارع بلا مأوى.

- لا لعمل الدليفري

أكثر ما أرّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عمال توصيل الطعام أيضًا، في ظل الطقس السيئ وسقوط الأمطار الشديدة، مطالبين بعدم ما أسموه بـ"استغلال عمال الدليفري"، والتوقف عن طلب الطعام رفقا بهم.

- فتح المنشآت الخاصة

أعلن صاحب مطعم بشارع لبنان في منطقة المهندسين وآخر في منطقة المعادي، فتح مطعمه بالمجان لمن لا مأوى لهم، وتقديم الطعام والشراب والسكن لحين انتهاء العاصفة واعتدال الجو مرة أخرى.