بعد انهيار مسجد.. 15 نصيحة مهمة لا تتجاهلها في الرياح الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

انهار مسجد، في نجع القنانشة التابع لقرية الراشايدة بدائرة بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، قبل صلاة ظهر الجمعة، بسبب شدة الرياح.

وأدت الرياح الشديدة في البداية لسقوط المئذنة التي "يبلغ ارتفاعها حوالي 56 مترًا"، على المبنى ما عرضه للانهيار وسقوط عامودي إنارة ملاصق، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، دون خسائر بشرية.

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة الطقس السيئ المعروفة بـ"منخفض التنين" التي تضرب محافظات مصر منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتى غدِ السبت، إذ هطلت أمطار متوسطة وغزيرة، وتنشط رياح شديدة على أغلب الأنحاء وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وفي ظل الرياح الشديدة، جمعنا لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها حافظًا على سلامتك، بحسب إرشادات وزارة الصحة، وهيئة الأرصاد، والصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على "فيسبوك".

- عدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

- تجنب الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية الضخمة.

- تجنب التواجد في ‏الأماكن المكشوفة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

- للحفاظ على العين من الأتربة، عليك ارتداء نظارة شمسية.

- استخدام الكمامات الطبية حتى لا يتم استنشاق الهواء المحمل بالأتربة دفعة واحدة، لأن الهواء الملوث يسبب عدوى الجهاز التنفسي والربو.

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- احرص على غسل اليدين والوجه باستمرار للتخلص من الأتربة والفيروسات، كما يمكنك أيضًا استخدام المناديل المبللة.

- تجنب وضع الكريمات ومستحضرات التجميل على البشرة، لأن ذلك يعمل على التصاق الأتربة بها وتراكم البكتيريا.

- تجنب ركن السيارات أسفل أشجار أو أعمدة الإنارة المتهالكة أو بشوارع هابطة.

- تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب اتخاذ جميع الاحتياطات للسيارة وترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

- من أجل الوصول إلى نقطة الوجهة بأمان خلال عاصفة ترابية يجب إيقاف السيارة، وإبقاء المصابيح الأمامية مغلقة.

- تجنب القيام بالأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

- احذر من تساقط أي أجسام صلبة من أعلى المباني أثناء هبة الرياح الشديدة، واحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

لأصحاب المهن:

- على المهندسين والعمال إخلاء المواقع الإنشائية، وإنزال الرافعات أو تأمينها وعدم استخدام السقالات، خلال يومي الخميس والجمعة، وأخذ الاحتياطات والتدابير من سرعات الرياح العاتية.

- على التجار عدم رص البضاعة والمخزونات خارج المحال، بسبب الرياح الشديدة.

- على أصحاب الفرش بالأسواق على سبيل المثال "الموسكي"، إلغاء الأسواق الشعبية، وإزالة البضائع من الشارع لعدم تعرضها للإتلاف والخسارة.