البلوفر ذو السحّاب موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - لا يمكن الاستغناء عن البلوفر في فصل الشتاء، حيث يعد من القطع الأساسية داخل كل خزانة خلال أيام الشتاء الباردة.

وفي شتاء 2020، تربع البلوفر ذو السحّاب على عرش الموضة هذا الموسم، خاصة بعد تنافس الكثير من المصممين لتصميمه بأشكال وطرق مختلفة.

ونظراً لبرودة الطقس خلال هذا الوقت من العام، استعان أغلب المصممين بالصوف لتصميم البلوفر ذي السحّاب من التريكو؛ لضمان إطلالة تتمتع بالأناقة، مع المزيد من التدفئة.

ولإطلالة مميزة بالبلوفر ذي السحّاب، جمعت لكِ "الخليج 365 نت" مجموعة من الصور لتصميمات مختلفة من البلوفر التريكو ذي السحّاب لموسم شتاء 2020:



بلوفر قصير ذو سحّاب بالـHoodie

بلوفر



يتميز هذا البلوفر الأنيق بقطعة إضافية من الـHoodie لمزيد من التدفئة للشعر والرقبة، ونظراً لقصر هذا التصميم، يمكن ارتداؤه على بنطلون واسع أو تنورة من الجوخ، مع حذاء بوت قصير، كما يمكن ارتداؤه مع بنطلون ضيق وحذاء بوت طويل.

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بلوفر طويل ذو سحّاب

بلوفر



تفضّل الكثير من النساء البلوفر الطويل ذا السحّاب؛ نظراً لتعدد طرق تنسيقه على الملابس، حيث يمكن ارتداؤه مفتوحاً على تيشرت من القطن أو الصوف، مع بنطلون واسع من الجينز أو الجوخ، كما يمكن غلقُ السحّاب وارتداؤه مع بنطلون ضيق وحذاء بوت قصير.

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بلوفر قصير ذو سحّاب

بلوفر



إذا كنتِ لا تفضلين ارتداء البلوفر ذي الـHoodie، يمكنكِ ارتداء البلوفر القصير ذي السحّاب بالتصميم الذي يخلو من هذه القطعة الإضافية.

ويتميز هذا التصميم للبلوفر القصير ذي السحّاب، بأنه يصلح للتنسيق بأكثر من طريقة تناسب جميع الأوقات، حيث يمكن ارتداؤه خلال الصباح في العمل، أو تنسيقه مع بنطلون ضيق من القماش وحذاء بوت قصير لارتدائه أثناء المساء.

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بلوفر طويل ذو سحّاب بالـHoodie

بلوفر



للمزيد من التدفئة، يمكنكِ ارتداء البلوفر الطويل ذي السحّاب بالـHoodie، حيث يمكن تنسيقه مفتوحاً على بنطلون واسع، مع تيشيرت قصير، أو يمكن ارتداؤه بعد غلق السحّاب على بنطلون ضيق وحذاء بوت طويل.



بلوفر قصير ذو سحّاب بأكمام واسعة وجيوب جانبية

بلوفر



تفضّل الكثيرُ من النساء البلوفر ذا الأكمام الواسعة والجيوب في فصل الشتاء، لذا يتميز هذا التصميم بوجود جيبين جانبيين، إضافة إلى الأكمام الواسعة التي يمكن ثنيها أو فردها حسب الحاجة.

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