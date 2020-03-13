اكسسوارات اللولو تزيدك أنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - بعد أن كانت مجوهرات الصدف ترند، نحن الآن أمام اتجاه قوي لموضة اكسسوارات اللولو. مشابك وعصبات الشعر باللولو تكتسح تطبيق إنستقرام، بل تعدت ذلك حتى وصلت للحقائب والأحذية. ومن هنا يمكننا تخيّل ربيع 2020 موسم اللولو بامتياز. كثيرات يفضلن مجوهرات اللولوعلى الإكسسوارات؛ تيمناً بنجمتيْ الزمن الجميل "أودري هيبورن" و"غريس كيلي". رغم ذلك نشهد غزو اكسسوارات اللولو في مجموعة متنوعة من الألوان والموديلات، عزّزته نجمات الموضة كعارضة الأزياء جيجي حديد، التي تعيد صياغة وتصميم الأحجار الكريمة الكلاسيكية، وارتداءها بطريقة ذكية ولافتة.

اكسسوارات اللولو موضة النجمات من لايدي ديانا حتى جيجي حديد

لوسي بوينتون

خلال عرض أزياء Khaite لربيع 2020، ركّز مصفف الشعر يوجين سليمان على تزيين شعر العارضات بحبات اللولو، وكان التأثير أنثوياً وحالماً. مصممون آخرون مثل Alice & Olivia وJonathan Gn، أيضاً اعتمدوا نماذج الشعر مع اللولو مع تنوّع لافت بالأشكال والموديلات والألوان المختلفة. كذلك حال النجمات اللواتي اتخذن بهذه الموضة كالنجمة لوسي بوينتون التي ضجّت وسائل التواصل بتسريحة شعرها البسيطة خلال حفل أوسكار 2020، والتي كانت عبارة عن خط من اللولو، ليتبيّن بعد حين أنّ دار شانيل كانت وراء هذا الإكسسوار، حيث أوضحت مصمّمة التسريحة جيني تشو أنّها مقتبسة من كوكو شانيل. ريهانا أيضاً من النجمات اللواتي يعشقن إكسسوارات اللولو، وكذلك جيجي حديد. من زمن الماضي الجميل، كان يشهد للنجمة صوفيا لورين، ومارلين مونورو ولايدي ديانا عشقهن لعقود اللولو.

تابعي المزيد: أكثر من 15 ستايل لأقراط فخمة تكمل جمال إطلالتكِ بيوم زفافِك



انطلاقة اكسسوارات اللولو من 2016

من عرض Dries van Noten & Gucci

Advertisements

عام 2016 انطلقت موضة إكسسوارات اللولو معيدة حقبة الستينات. في هذا العام، لم تعد مجرد قلادة يتم حفظها لمناسبة خاصة، فهذه الحُلِيّ دخلت سباق الموضة وأصبحت إطلالة شبه يومية. عروض خريف وشتاء 2016 شهدت مجموعة متنوعة لإكسسوارات اللولو خاصة Gucci التي عرضت سترة مطرزة باللولو، وDries van Noten، الذي عرض ثوباً كاملاً مزيناً باللولو، فما عرض Miu Miu حينها حقائب مدببة وقلائد كلاسيكية.

نصائح لارتداء إكسسوارات اللولو

تناسق بين اللولو والأسود



من أجمل تنسيقات اللؤلؤ هو مع الألوان الداكنة؛ لذا، فكّري جيداً في الخلفية المناسبة لارتداء اللؤلؤ. حاولي ارتداءها مع أي شيء غير رسمي مثل الجينز أو الأحذية الرياضية. إذا كنت ترتدين عقداً من اللولو، قومي بارتداء ألوان أخرى مختلفة. عند المناسبات الرسمية، ضعي عقداً بسيطاً من اللؤلؤ مقترناً بأقراط مطابقة أو خاتم من اللولو.على سبيل المثال، قد ترتدين عقداً قصيراً من اللؤلؤ مع ثوب أسود عالي العنق، أو يمكنك ارتداء عقد طويل من االلولو مع بذلة أنيقة. لاطلالة كاجوال، يمكنك وضع عقد مزدوج، فهو يضيف لمسة من البريق إلى الحذاء العصري، وبنطلون الجينز، أو فستان الميدي مع سترة جلدية. إذا كنتِ ترغبين في ارتداء شيء أكثر بساطة، فاختاري قلادة من اللولو أو عقداً من اللولو.