أجمل موديلات عبايات ملونة موضة 2020 لإطلالة الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - برعت أشهر الماركات في تقديم تشكيلة منوعة من العبايات الملونة والتركيز الأكبر كان على العبايات ذات الألوان الترابية والباستيلية المبودرة، من جهتنا رصدنا لكِ مجموعة من أجمل الموديلات التي ستنفح اطلالتك الربيعية بالمرح والرقي.



اكتشفي أحدث صيحات العبايات الملونة من مجموعات 2020.



عبايات ناعمة باللون الوردي موضة 2020

عبايات ناعمة باللون الوردي



أجمع المصممون على العبايات الوردية الفاتحة وابتكروا منها تصاميم شديدة الرقة، من أكثر الموديلات التي لفتتنا العباية المزينة بطبعات ناعمة من توقيع ماركة لوزان Louzan والعبايات المزينة بكسرات البليسيه من توقيع Nafs designs و Howaida Design، اعتمدي هذا الستايل لإطلالة عصرية تزيدك طولًا ويمكنك تنسيقها مع قميص أبيض وبنطال جينز عالي الخصر.

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عبايات باللون الرمادي الأبرز في ربيع 2020

عبايات باللون الرمادي



استحوذت العبايات الرمادية على إهتمام المصممين وقُدمت بتدرجات لونية تنوعت بين الفاتح والداكن الرصين، أعجبتنا العبايات المصممة بأكمام طبقات من مجموعة لوزان Louzan والعبايات الواسعة الداكنة من توقيع Slouchyz ونرشحها للممتلئات أو الباحثات عن ألوان تشجعهن على تجديد اطلالاتهن بعيدًا عن الأسود الكلاسيكي.

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العبايات البيضاء كانت نجمة ربيع 2020

العبايات البيضاء



لا خلاف على أن العبايات البيضاء تعتبر من أبرز إتجاهات 2020 حيث لم تخلو منها مجموعة من المجموعات التي أطلقتها الماركات هذا الموسم ونرشحها بقوة للنحيفات حيث ستساعدهن في الظهور بحجم أكبر وأكتاف أعرض خاصة اذا تم إختيارها بقصات واسعة مثل عباية Howaida Design أو بأكمام الجرس كما في الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة أناتومي Anatomi.

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العبايات الزرقاء الفاتحة موضة الموسم

العبايات الزرقاء الفاتحة



عبري عن أسلوبك الراقي من خلال إعتماد العبايات الزرقاء الفاتحة Baby blue abayas، تجدين تصاميم فائقة الأناقة لدى أناتومي Anatomi تميزت بالكشاكش التي تزين الحافة، كما أعجبتنا العباية المزدانة بالتطريز الناعم من توقيع ماركة By Nouma.

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