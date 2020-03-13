إطلالات متنوعة للمحجبات من وحي فطامي بوحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - لطالما ألهمتنا الفاشينيستا فطامي بوحمد بالكثير من الإطلالات الأنيقة والعصرية للصبايا المحجبات، والتي تعتمد على أسلوب متنوع ما بين اختيار القطع وكذلك الألوان لإطلالة مميزة حسب مناسباتكِ المختلفة، واليوم قد اخترنا لكِ أبرز تلك الإطلالات العصرية، للمسة مختلفة كل يوم.





البليزر الجلد بأسلوب فطامي بوحمد

البليزر الجلد بأسلوب فطامي بوحمد



واحد من القطع المميز بخزانة الصّبية المحجبة، هو الجاكيت البليزر من دون أكمام، الذي يتيح لكِ اترداء البلوزات والقمصان الصوف المختلفة، وقد اعتمدته فطامي بوحمد مع قميص كاروهات، وبنطلون أسود ضيق، وأكملت اللوك باختيار جزمة سوداء كلاسيكية، مستوحاة من أجواء الأكشن، لكنها لم تخلو من اللمسة الأنثوية للكعب العالي.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة بالأحمر الجريء للمحجبات





الكنزة الصوف بتصميم الـ Over Size

الكنزة الصوف بتصميم الـ Over Size





بالطبع كلنا نعرف كم سيطرة موضة أزياء Over Size على خيارات الصبايا اليومية، مثل كنزات الصوف، لإطلالة كاجوال وعصرية، مثل اختيار فطامي بوحمد لكنزة الصوف السومون مع رقبة صوف، مناسبة لإطلالتكِ الكاجوال بالجامعة، أو يوم طويل مع الصديقات خارج المنزل.

Advertisements

تابعي المزيد: مكياج مناسب للمحجبات من مدونات الموضة





البلوزة الطويلة مع التنورة المكسرة

البلوزة الطويلة مع التنورة المكسرة





من الإطلالات التي أعجبتنا من أزياء فطامي بوحمد، هو اختيارها للبلوزة الطويلة مع الأزرار الأمامية، طويلة وواسعة، نسقتها مع تنورة مكسرة ومرزكشة باللون الأسود، لإطلالة أنثوية بسيطة، مع الصندل المفتوح بالكعب العالي، للوك مناسب أكثر للربيع القادم، بسيط وعملي.

تابعي المزيد: أجمل فساتين كم طويل للمحجبات من وحي النجمات العربيات





إطلالة كاملة بالأبيض من فطامي بوحمد

إطلالة كاملة بالأبيض من فطامي بوحمد





أعجبنا هذا اللوك باختيار معطف وبنطلون وتوب وحجاب من اللون الأبيض الكامل، لإطلالة محايدة من الدرجة الأولى، فقد كسرت حدة اللون مع جزمة وشنطة باللون الأصفر الباهت، لإطلالة مترفة وأنثوية، مناسبة للصّبية الجريئة.

تابعي المزيد: إطلالات أنيقة للمحجبات من وحي ريهام خليفة