عبايات شيفون طبقتين تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - موضة العبايات الشيفون من الموديلات التي لا تتخلى عنها الصبايا، فخامة الشيفون مميزة مع تصميم العبايات المختلفة، وتبرز جمال الألوان الأساسية للعبايات، كالعبايه السوداء، وكذلك الموديلات بألوان الباستيل، وغيرها.

كذلك العبايات بخامة الشيفون يمكنها أن تخفي عيوب الجسم، مع اللمسة المنسدلة الأنثوية التي تبحث عنها كل فتاة بإطلالتها بالعبايه، تحديدًا مع تلك الموديلات من طبقتين، لإطلالة مريحة وعملية.





عبايه سوداء شيفون مع الكشكش على الأكتاف

عبايه سوداء شيفون مع الكشكش على الأكتاف





هذا الموديل من muneera abaya يتميز بوجود طبقتين على منقطة الصدر والكتف، والتي تخفي عيوب الجزء العلوي للجسم، لهذا فهذا التصميم مثالي لصاحبات جسم التفاحة، من الممكن أن تعتمديها بسهرات المساء، مع كعب عالي أسود، وحجاب شيفون باللون الأبيض أو النود، وكلتش يحمل لونكِ المفضل.

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عبايه شيفون طبقتين مفتوحة مع حزام الخصر

عبايه شيفون طبقتين مفتوحة مع حزام الخصر





أما هذا التصميم من abayasboutique، فهو أكثر عملية، من طبقتين الطبقة الخارجية للموديل المفتوح مع حزام الخصر، والطبقة الثانية بمثابة بطانة، في حال رغبتِ اعتماد التصميم المفتوح للعبايه.

مناسب أيضًا هذا التصميم للجامعيات، والمراهقات، مع تنسيق كاجوال للشنط كبيرة ومتوسطة الحجم.

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عبايات شيفون مخططة بألوان النود

عبايات شيفون مخططة بألوان النود





أما العبايه من dorofh فهي أكثر كلاسيكية وفخامة، مع رسومات الخطوط الطولية باللون الاسود، تناسب البطانة للعبايه المفتوحة، اعتمديها بأيامكِ المهمة بالعمل، مع حجابكِ باللون الأسود، أو من نفس درجة العبايه الأساسي.



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عبايه شيفون مع دانتيل

عبايه شيفون مع دانتيل





إذا كنتِ تفكرين بموديل أنثوي للعبايه الشيفون، فهذا التصميم من abayasboutique، يمنحكِ لمسة انثوية نع اللوك الكاجوال، بالتصميم الذي يحمل خامة الدانتيل الناعمة، مع لمسة الشيفون الأنثوية كطبقة أساسية، تخفي عيوب الجسم، خاصة إن اعتمدتيه مع البناطيل الكاجوال باللون الأسود، أو التنانير عالية الخصر لإطلالة رشيقة.