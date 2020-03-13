ماسكات الحليب لتفتيح البشرة بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - الكثير من الصبايا يبحثن عن بشرة فاتحة ومتوهجة، من خلال العناية بالبشرة عن طريق اعتماد الماسكات الطبيعية، باختيار مواد تحتوي على خصائص التفتيح، لاسيما أشهرها هو الحليب الذي يساعدكِ في الحصول على بشرة فاتحة كبياض الثلج.

الحليب غني بالبروتينات والأنزيمات والفيتامينات والمعادن وحمض اللبنيك، ولهذا له خصائصه الفعالة في تفتي البشرة، وإليكِ الخلطات الطبيعية التي تحتوي على الحليب لبشرة متوهجة.



خليط الحليب واللوز

خليط الحليب واللوز



المكونات



- 5 حبات من اللوز

- ربع كوب من الحليب

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- ملعقة كبيرة من النشا





اطحني اللوز جيدًا، ثم أضيفي المواد غير السائلة ،ومن ثم أضيفي الحليب.

اخلطي المواد جيدًا حتى تصبح كالعجين.

ضعي الخليط على بشرتك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء.

كرري الخليط مرة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة فاتحة كبياض الثلج

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خليط الحليب والشوفان وزيت الزيتون

جربي خليط الحليب والشوفان وزيت الزيتون



- 2 ملعقة كبيرة من الحليب

- 2 ملعقة كبيرة من الشوفان

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون





اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح خليطًا متماسكًا.

وزّعي الماسك على بشرتك واتركيه لمدة تتراوح بين 15- 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا، لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت الذي يعتبر أحد أسباب لون البشرة الداكنة، وترطيب فعّال لبشرتكِ.

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خليط الحليب والخميرة

خليط الحليب والخميرة



المكونات

-ملعقة ونصف من الخميرة الفريش

-ملعقة كبيرة حليب دافيء



اخلطي الحليب مع الخميرة ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لنضارة وصحة بشرتِك، وتقشير الجلد الميت.

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