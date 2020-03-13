ماسكات الليمون لتنظيف الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - الليمون غني بالمواد الحمضية التي تساعد في التخلص من الأوساخ والجراثيم العالقة بالبشرة، كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يمنح البشرة النضارة، كما أن الليمون من المواد الآمنة على البشرة إذا تم استخدامه مع مرطبات طبيعية، ولهذا إليكِ مجموعة ماسكات الليمون لنضارة وتنظيف الوجه.



ماسك الليمون والعسل والشوفان

ماسك الليمون والعسل والشوفان



- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة صغيرة من السكر العسل



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على بشرتك لمدة 20 دقيقة.

افركي وجهك عند إزالة الخليط، بالماء الدافئ، ثم الفاتر لغلق المسام.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا لتنظيف بشرتك بالليمون وبمضادات الأكسدة التي يحتويها.

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ماسك الليمون والخميرة

ماسك الليمون والخميرة



- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة من الخميرة



اخلطي المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة، وابدئي بتوزيعها على بشرتك، واتركيها لمدة 30 دقيقة.

اشطفي وجهك جيدًا بالماء، لإزالة الخليط.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا، للتخلص من الجلد الميت والأوساخ العالقة.

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ماسك الزبادي والليمون

ماسك الزبادي والليمون



- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة كبيرة عصير ليمون



اخلطي الزبادي مع الليمون ووزعي الماسك على بشرتك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، ثم البارد.

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