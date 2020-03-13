ماسكات زيت الأرغان للشعر الهايش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 مارس 2020 04:41 مساءً - الأرغان واحد من أكثر الزيوت الطبيعية المعروفة بمدى أهميتها للشعر، خاصة انها تحتوي على المعادن مثل الكالسيوم والزنك الذي يعالج مشاكل الشعر الهايش، بالإضافة إلى الفيتامينات التي تغذي الشعر وتحميه من التقصف، ولهذا إليكِ ماسكات من زيت الأرغان لعلاج الشعر الهايش.



ماسك زيت الأرغان والزبادي

جربي ماسك زيت الأرغان والزبادي



- ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

- ملعقة كبيرة من الزبادي

- ملعقة صغيرة من العسل الخام



طريقة عمل الماسك



- تُخلط المكونات مع بعضها البعض.

- ضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي وصوله لفروة الرأس، وأطراف الشعر الهايش.

- اتركي الماسك لمدة نصف ساعة على شعركِ.

- اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

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ماسك زيت الأرغان والثوم

جربي ماسك زيت الأرغان والثوم



المكونات



- فص ثوم مهروس

- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان



طريقة تحضير الماسك



اُخلطي الثوم وزيت الأرغان ويُقلّب جيدًا.

ضعي الخليط على شعركِ بالكامل، ثم غطى شعركِ بغطاء بلاستيكي.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، ثم اشطفي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

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ماسك الأرغان وزيت الزيتون والمايونيز

ماسك الأرغان وزيت الزيتون والمايونيز



- 10 قطرات زيت أرغان

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة مايونيز



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعي الخليط على شعركِ، وتأكدي من وصوله لفروة الرأس حتى الأطراف، لعلاج فعّال لمشاكل الشعر الهايش.

ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اُشطفي شعركِ بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنّبي غسله بالماء الساخن، يمكنكِ استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعركِ للجفاف أكثر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لمعالجة مشاكل الشعر الهايش.

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