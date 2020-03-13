"أغلقوا الحدود وعايشين في مزرعة".. إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بسبب كورونا

هاجمت الفنانة إليسا، السلطات اللبنانية بسبب طريقة التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

واعترضت إليسا عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على "تويتر" بغلق حدود لبنان معدول وفتحها مع أخرى في مواجهة الفيروس: "شو هالمزرعة اللي عايشين فيها نحنا؟ وقفو الطيارات من ميلانو بس احزرو شو؟ في طيارة واصلة الليلة من طهران! معقول الاستلشاء أكتر من هيك؟".

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واستكملت: "يا جماعة دول العالم المتطورة ما عم فيها تضبط كورونا كيف بدكن نعمل ونحنا مطارنا وحدودنا فلتانة؟، سكروا حدودنا".

يذكر أن هناك حفلات غنائية جرى إلغائها، بسبب انتشار كورونا المستجد وفي مقدمة النجوم الذين تأثر نشاطهم الفني النجمة اللبنانية إليسا، والتي ألغت حفلها في العراق والذي كان من المقرر أن يقام يوم 20 مارس.

وكانت الفنانة اللبنانة هاجمت حكومة بلدها، على خلفية إعلان حسان دياب رئيس وزراء لبنان، تعليق سداد ديون لبنان، قائلة: "مبروك للبنان إعلانه دولة فاشلة".