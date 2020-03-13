"لو ساكنة في الدور الأخير".. كيف تتخلصين من مياه الأمطار

تعاني معظم سيدات الدور الأخير، وكذلك من قام بتركيب نوافذ "ألوميتال" يسرب المياه، من معاناة تجمع مياه الأمطار داخل المنازل والغرف المختلفة، وهو ما يعد مشكلة كبيرة بالإضافة إلى الطقس السيئ الذي يواجهونه، عليهن كذلك تنظيف وتجفيف تلك المياه التي اقتحمت منزلهن خلال يومي الأمطار أمس وأمس الأول.

ومن المتوقع انتهاء موجة الطقس السيئ اليوم، من مصر، بحسب اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس إدارة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اعتباراً من مساء اليوم الجمعة، حيث قال إنه حدث تطور في اتجاهات الرياح لتتجه إلى الشمال بسرعة، ومن ثم من المتوقع أن يحدث "انسحاب سريع" للموجة المطرية، لتبدأ في الانحصار، وتكون الأمور أكثر استقرارا.

ولحين انتهائها عليكِ اتباع تلك الخطوات البسيطة للتخلص من مياه الأمطار الزائدة في منزلك، بحسب موقع "هوم سيرف"، المتخصص في رعاية المنزل، ولتقديم نصائح لربات البيوت.

خطوات التخلص من مياه الأمطار في البيت

استخدمي الدلاء

الدلاء البلاستيكية (الجرادل)، المرنة لتجميع المياه الراكدة هي طريقة سريعة لإزالة كمية كبيرة من المياه، ورغم أنها شاقة جسديًا، إلا أنها تخلصك من المياه سريعا.

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طرد المياه خارجا

بمجرد إزالة الحجم الرئيسي للمياه، إذا كان هناك باب خارجي قريب، استخدمي ممسحة أرضية لدفع البرك المتبقية إلى الخارج.

استخدمي الموب

استخدمي صابون له رائحة عطرة في مياه الموب، واستخدمي الموب لتنشيف المياه المتبقية على الأرضية، المسح المتكرر للمياه في بقعة ما من الأرض سيجففها تماما بالإضافة إلى الرائحة العطرة والتطهير.

يمكن أيضا استخدام المناشف القديمة لامتصاص المياه بدلا من الموب.

تهوية الأرضية

افتحي النوافذ وشغلي المراوح لتحريك الهواء باستمرار عبر الغرفة، فهذا يساعد على جفاف الأرضية والغرف بسرعة كبيرة.