الامارات | عامل نظافة بريطاني يعثر على طفلين في حاوية نفايات

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة بريطاني يعثر على طفلين في حاوية نفايات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت العناية الإلهية طفلين فقيرين من الموت في بريطانيا، فبينما كان عامل جمع القمامة في طريقه لإفراغ حاوية قمامة بلاستيكية في شاحنة سحق النفايات دفعه شيء ما إلى التأكد من محتوياتها، فأصيب بالذهول عندما وجد طفلين صغيرين نائمين داخل الحاوية.

وقال عامل جمع القمامة ديف باين، 65 عاماً، في شمال ويلز، إن العناية الإلهية أنقذت الطفلين في اللحظة الأخيرة لأن شاحنة القمامة كانت ستسحقهما مع النفايات.

وقال ديف باين، الذي يعمل في شركة لإدارة النفايات منذ ما يزيد على 16 عاما، إنه كان يفرغ حاوية إعادة تدوير الورق المقوى في ريكسهام عندما وجد الطفلين نائمين بداخلها.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية أشار باين إلى أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين ينامون داخل حاويات القمامة أو يستخدمونها كملجأ.

وقال باين إنه صادف حادث مشابه قبل عامين إذ عثر على طفلين صبي وفتاة، لا بد أنهما كانا في التاسعة أو العاشرة من عمرهما كانا داخل حاوية قمامة، وقال إنه أيقظهما، وأنهما كانا خائفين للغاية، فقفزا من الحاوية وهربا، مشيراً إلى أنه أبلغ الخدمات الاجتماعية عن الحادثة، لكنه لا يعرف مصيرهما بعد ذلك.

وأشار باين إلى أنه يشجع جميع العاملين في جمع النفايات على التحقق من الحاويات دائماً، مشيراً إلى إنه لن يسامح نفسه أبداً إذا لم يفعل ذلك، في حال كان هناك شخص بداخلها.