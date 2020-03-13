بعد إصابتها بكورونا.. زوجة رئيس وزراء كندا: ابتعدوا عن العناق

بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب عودتها من لندن، أعلن مكتب الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إصابة زوجة صوفي جريجوار ترودو، أمس الخميس، في ساعة متأخرة.

وشكرت "صوفي"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، جميع الكنديين وحلفاء الدولة الكندية، على مشاعرهم الطيبة والدعوات النبيلة عقب اعلان إصابتها.

كما تقدمت لكل من تواصل معها للاطمئنان على صحتها :"على الرغم من أنني أواجه أعراضا غير مريحة للفيروس، وجودك في الحجر الصحي يصب في صالح كندا وشعبها ولابد من التعامل مع الأمر على محمل الجد".

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واستكملت: "ابتعدوا عن العناق فليس منه فائدة في الوقت الراهن".

وكتبت زوجة رئيس وزراء كندا: "أود أن أشكركم على كل كلمات التشجيع الطيبة التي تمكنت من دفء قلبي في الأيام القليلة الماضية".

واستكملت: "على الرغم من أنني أشعر ببعض الأعراض المزعجة عن الفيروس، إلا أنني سوف أقف على قدمي قريبا، والآن أجد نفسي في الحجر الصحي ولكن لا شيء من حالي يقارن بمصير العائلات الكندية الأخرى التي تتأثر بشكل أكثر جدية".

وطالبت "صوفي" من جميع الكنديين المضي قدمًا والتكاتف من أجل مواجهة الفيروس والسيطرة عليه من أجل صحة الكنديين :"من هنا افكر فيكم واشجعكم على معرفة الحقائق واخذ صحتك بجدية".