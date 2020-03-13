خرجت تبحث عن دواء فعثرت على جثة.. فتاة توثق غرق وصعق شاب بمياه الأمطار

من بين الفيديوهات التي انتشرت خلال الساعات الماضية التي وثقت أزمات المواطنين مع تكدس مياه الأمطار، انتشر مقطع فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، نشرته سيدة تدعى "هبة الشريف"، خلال بحثها عن دواء، حيث عثرت على جثة غارقة في مياه الأمطار.

لم تجد "هبة" وسيلة لشراء دواء وسط الأمطار الغزيرة، وعدم وجود توصيل طلبات للمنازل سوى الخروج في هذا الطقس السيئ حتى تتفاجأ بغرق الشارع الذي تعيش فيه بمياه الأمطار.

وفي محاولة لتوثيق معاناتها في الخروج، في حي مصر الجديدة، نشرت السيدة بثا مباشرا، وسط الأمطار، لكنها لم تكن تعلم أنها ستوثق شيئا أكثر فزعا من الأمطار، وبعد لحظات من بدء البث المباشر، اكتشفت وجود جثة غارقة في مياه الأمطار، بعد تعرضها لماس كهربائي في ميدان تريومف مصر الجديدة، ما أثار فزعها وخوفها.

وبدأت السيدة في الصراخ والاستغاثة لتقرر بعدها العودة إلى منزلها خوفًا من المشهد الذي شاهدته، مضيفة، "تجربتي المأساوية النهارده نزلت اجيب علاج من الصيدلية وماية عشان الماية مقطوعة لقيت واحد متكهرب وغرقان".

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل نشرت "هبة" عبر صفحتها رسالة جاءتها من شقيق الضحية منذ قليل، ويدعى أحمد زين مكي، يشكرها على تصرفها قائلًا: "أشكرك أ هبة على تصرفك الواعي وما قمتي به تجاه أخي المرحوم حسين محمد زين، وهذا ليس بغريب عنك، فإنت ابنة أستاذنا الدكتور حسن وبنت أخت حبايبي حمدي وسعيد وحسام أبو باشا وأحمد إسماعيل شكرا".

كما علقت "هبة" على رسالة شقيق الضحية قائلة: "دى رسالة جاتلى من اخو المرحوم حسين محمد زين اللى لقيته غرقان فى المطرة إمبارح.. ياريت تدعوله بالرحمة في الأيام المفترجة دى ربنا يتقبله من الشهداء الصديقين".

وردت "هبة" على رسالة شقيق الضحية: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أنا معملتش حاجة ده ربنا إلى بعتني ليه عشان ميفضلش في الماية أكتر من كده ربنا يصبركم ويحسن إليه ويغفر له دي سيرتكم الطيبة وسط أهالي تريومف غنية عن التعريف لأي حد في المنطقة".

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حالة من الذهول انتابت جيران وأصدقاء هبة، حيث انهالت موجة من التعليقات التي لم تخلو من الدعوات لها والتأكيد على شهامتها وحسن تصرفها، فكتبت لها داليا عبدالعزيز "ألف سلامة عليها والله يكون في عونك على اللي شوفتيه"، بينما علقت على الفيديو المباشر إحدى صديقاتها تطالبها بالوقوف بعيد عن المياه لعل الكهرباء تصعقها هي الأخرى.

من جهته كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة تفاصيل واقعة فيديو صدمة فتاة بعد عثورها على جثة شاب ملقاة بمياه الأمطار في محيط مصر الجديدة.

ورجح المصدر أن الضحية أصيب بصعق كهربائي في أثناء سيره بمياه الأمطار وبجوار عمود إنارة، موضحا أنه جرى التوصل إلى أسرة الضحية، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق فيه.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لفتاة في العقد الثالث، تسير في الشارع، وتصور فيديو مباشر، وفي أثناء سيرها للبحث عن سيارتها عثرت على جثة شاب غارقة في مياه الأمطار بميدان تريومف، واستنجدت بالأهالي وعادت إلى منزلها مسرعة.