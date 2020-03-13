هاجم مطرب المهرجانات، حمو بيكا، الساخرين من الشبكة التي قدمها لخطيبته، بعد أن أعلن عنها خلال الساعات الماضية.
وقال بيكا، في مقطع فيديو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لكل من يسخر من شبكتي، دبلتي دي لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوا زيها، أنا راجل بحب الدهب عادي".
كان بيكا احتفل أمس بخطبته، ونشر صورة لشبكته وعلق عليها قائلا: "محدش هيقولي مبروك بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر بيكا يفتح النار على الساخرين من شبكته: لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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