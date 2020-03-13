أعلن النجم الأمريكي توم هانكس إصابته وزوجته بفيروس كورونا في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وسجل اليوم أول ظهور لهما سويا بعد الإصابة بالفيروس.
شارك توم هانكس جمهوره ومتابعيه بصوره هو وزوجته ريتا
ويلسون على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنيتجرام"، ليشكر جمهوره على الحب والدعم المقدم لهما.
وجاء ظهور توم هانكس وزوجته الأول بعد الإصابة بكورونا من غرفة العزل في المستشفى، وكتب في تعليقه على الصورة، "مرحبًا يا أصدقاء، نتوجه أن وريتا ويلسون بالشكر للجميع هنا في داون أندر على كل هذا الاهتمام".
وأكمل توم هانكس في تعليقه، "نحن الآن في العزل بعد إصابتنا بفيروس كورونا حتى لا نصيب أي شخص آخر، هناك أشياء يمكننا القيام بها للتغلب على الفيروس من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟".
وخلال دقائق قليلة تلقى توم هانكس كثير من الدعم من جمهوره هو وزوجته عبر الإعجابات والتعلبقات.
كانت هذه تفاصيل خبر من غرفة العزل.. أول ظهور لتوم هانكس وزوجته بعد الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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