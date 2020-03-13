من غرفة العزل.. أول ظهور لتوم هانكس وزوجته بعد الإصابة بكورونا

أعلن النجم الأمريكي توم هانكس إصابته وزوجته بفيروس كورونا في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي، وسجل اليوم أول ظهور لهما سويا بعد الإصابة بالفيروس.

شارك توم هانكس جمهوره ومتابعيه بصوره هو وزوجته ريتا

ويلسون على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنيتجرام"، ليشكر جمهوره على الحب والدعم المقدم لهما.

وجاء ظهور توم هانكس وزوجته الأول بعد الإصابة بكورونا من غرفة العزل في المستشفى، وكتب في تعليقه على الصورة، "مرحبًا يا أصدقاء، نتوجه أن وريتا ويلسون بالشكر للجميع هنا في داون أندر على كل هذا الاهتمام".

Advertisements

وأكمل توم هانكس في تعليقه، "نحن الآن في العزل بعد إصابتنا بفيروس كورونا حتى لا نصيب أي شخص آخر، هناك أشياء يمكننا القيام بها للتغلب على الفيروس من خلال اتباع نصيحة الخبراء ورعاية أنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك؟".

وخلال دقائق قليلة تلقى توم هانكس كثير من الدعم من جمهوره هو وزوجته عبر الإعجابات والتعلبقات.