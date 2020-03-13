عروسة في "ونش".. أحدث صيحات الزفاف بسبب الأمطار (فيديو)

سيارات كثيفة مزينة بالورود، تسير مع بعضها البعض، احتفالا بزواج عروسين، إلا أنه في مشهد غير اعتيادي، لجأ إليه عروسين مضطرين بسبب الطقس السيء، فقرر عروسين، ركوب مجرفة "ونش"، وذلك بعدما غمرت مياه الأمطار، الطرق أمام مكان خروج العروس، ليكون وسيلتها للوصول إلى السيارة، التي ستنقلها إلى فرحها.

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وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تداولوا مقطع فيديو لعروس، أثناء احتفالها بحفل زفافها، وسط الأمطار.

وظهرت العروس في الفيديو، بفستان الزفاف، أثناء صعودها "الونش"، بسبب غرق الأرض بمياه الأمطار.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذى تخطى نسبة مشاهداته ألف شخص في أقل من ساعة، وجاءت من ضمن التعليقات: "هو ده بجد، عروسة في الونش آخر صيحات حفلات الزفاف".