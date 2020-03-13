الامارات | 10 أخبار مطمئنة عن «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أخبار مطمئنة عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتشر فيروس كورونا بسرعة، لكن الأسرع هو وباء الخوف المنتشر بين الناس، وهو ما يبدو مفهوماً، إذ إن جميع وسائل الإعلام في العالم تتحدث عن الفيروس باستمرار وإلحاح، ولا شك أن القلق والسيناريوهات المحتملة لمصائب أكبر ينتشر أيضاً بسرعة فائقة بين الناس، لكن الحل الأمثل في مثل هذه الأوقات هو أن نتمالك أعصابنا ونمتنع عن نشر الذعر والخوف، فرغم أننا لا نستطيع القول إن هنالك الكثير من الأخبار الجيدة المتعلقة بالفيروس، فيجب أن نكون متفائلين حول إمكانية حصر الفيروس والقضاء عليه. وإليكم 10 أسباب للتخفيف من حالة الهلع تجاه هذا المرض، بحسب موقع «ساينس ديلي» البريطاني.
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