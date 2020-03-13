الامارات | سجن منتج أميركي 23 عاماً بتهمة الاغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن سجن منتج أميركي 23 عاماً بتهمة الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أميركية، أمس، بسجن المنتج السينمائي الأميركي السابق، هارفي واينستين، لمدة 23 عاماً بعد إدانته، الشهر الماضي، بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، في قضية اعتبرت انتصاراً لحركة (#مي تو)، التي شجعت النساء على فضح تحرشات ذوي النفوذ.
صدر الحكم في محكمة مانهاتن الجنائية، فيما نددت دونا روتونو، محامية واينستين، بالعقوبة ووصفتها بأنها عقاب «سافر» و«جبان». وتعني مدة العقوبة أن واينستين قد يمضي ما تبقى من عمره في السجن.
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