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الامارات | تجارب طعام محلية وعالمية لا تضاهى

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو «ذا تشيدي البيت الشارقة» إلى تجربة طعام مبتكرة، باستخدام مكونات طبيعية من كل أنحاء العالم، حيث تُقدّم أطباق محضّرة وفقاً للمتطلبات الشخصية والاحتياجات الغذائية لكل ضيف. تلذّذ بأطباق تناشد الحواس في المطعم العربي، مقدمة على الطريقة العائلية، وتجمع ما بين الأطباق الشرق الأوسطية الأصيلة، والأطباق الإماراتية المفضلة، والحلويات الشرقية الشهية، هي رحلة نحو ثقافة المنطقة عبر استكشاف أذواقها ضمن مناخ عربي أصيل.

يمثل المطعم تجربة عالمية، تمثل أجود الأطباق العالمية بترجمة خاصة لطباخي المنتجع، تقدم بطريقة مبتكرة ضمن عرض مميز يجعل منها تحفاً فنية ترضي البصر والذوق معاً. يقدم المقهى شاي بعد الظهر بأسلوب معاصر ضمن جلسة إماراتية حميمة، وهو المكان الأمثل لقضاء فترة بعد الظهير مع الأصدقاء والأحباء. يعد متجر الآيس كريم متعة للكبار والصغار على حد سواء، مع توافر 16 نكهة مختلفة، من بينها الفحم المزين بالذهب الخالص، حليب الإبل، ونكهات الحلويات العربية كالبقلاوة. هي تجربة تنعش الحواس بحلاوة لا تضاهى خلال جميع أوقات اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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