الامارات | تجارب طعام محلية وعالمية لا تضاهى

شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب طعام محلية وعالمية لا تضاهى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو «ذا تشيدي البيت الشارقة» إلى تجربة طعام مبتكرة، باستخدام مكونات طبيعية من كل أنحاء العالم، حيث تُقدّم أطباق محضّرة وفقاً للمتطلبات الشخصية والاحتياجات الغذائية لكل ضيف. تلذّذ بأطباق تناشد الحواس في المطعم العربي، مقدمة على الطريقة العائلية، وتجمع ما بين الأطباق الشرق الأوسطية الأصيلة، والأطباق الإماراتية المفضلة، والحلويات الشرقية الشهية، هي رحلة نحو ثقافة المنطقة عبر استكشاف أذواقها ضمن مناخ عربي أصيل.

يمثل المطعم تجربة عالمية، تمثل أجود الأطباق العالمية بترجمة خاصة لطباخي المنتجع، تقدم بطريقة مبتكرة ضمن عرض مميز يجعل منها تحفاً فنية ترضي البصر والذوق معاً. يقدم المقهى شاي بعد الظهر بأسلوب معاصر ضمن جلسة إماراتية حميمة، وهو المكان الأمثل لقضاء فترة بعد الظهير مع الأصدقاء والأحباء. يعد متجر الآيس كريم متعة للكبار والصغار على حد سواء، مع توافر 16 نكهة مختلفة، من بينها الفحم المزين بالذهب الخالص، حليب الإبل، ونكهات الحلويات العربية كالبقلاوة. هي تجربة تنعش الحواس بحلاوة لا تضاهى خلال جميع أوقات اليوم.