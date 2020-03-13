الامارات | كريم «شيسيدو» الجديد لشد وصقل البشرة «فيتال بيرفيكشن»

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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم «شيسيدو» الجديد لشد وصقل البشرة «فيتال بيرفيكشن» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم شيسيدو مجموعتها الجديدة «فيتال بيرفيكشن»، التي تهدف إلى تقديم العناية اليومية للبشرة، مع تأثير طويل المدى يعمل على صقل وشد البشرة، التي صممت بتكنولوجيا «شيسيدو رينيورا» الجديدة، وتركيبة خاصة تعرف باسم «كوريناي تروليفت كومبليكس»، التي تساعد على تعزيز وتحفيز وظائف البشرة ومكافحة علامات التقدم بالسن، مثل فقدان المرونة، وظهور التجاعيد، والبقع الداكنة.
ويتغلغل كريم العناية الجديد، ذو التركيبة الغنية والناعمة على البشرة، بسهولة وسلاسة لطبيعته غير الثقيلة أو الدهنية، ويعمل على ترطيب البشرة بعمق، ويعين على استعادة مرونتها بشكل تدريجي، يوماً بعد يوم.
بفضل التكنولوجيا المستخدمة في مجموعة الكريمات، النهارية والمسائية، يعمل كريم النهار والمستحلب الخفيف على البشرة، على حمايتها من الجفاف والأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، مع العمل على تعزيز إشراقة البشرة ومرونتها، للتمتع بمظهر بشرة مشدودة.
وتختتم منتجات المجموعة بكريم الليل المرطب والغني، والمطور بالتكنولوجيا ذاتها بتركيبتها التي تعمل على تحسين وظائف البشرة طوال فترة الليل، وخلال فترة النوم، للحصول على بشرة مشدودة ونظرة وأكثر إشراقاً.
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