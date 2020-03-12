ليلى علوي: "عايزة راجل ما بيكدبش".. والشهرة الآن برقصة أو فستان

قالت الفنانة ليلى علوي، إن فترة دراستها بكلية التجارة، وصلت لـ7 سنوات، بسبب مادة دراسية واحدة، وقفت عائقا 3 سنوات أمام تخرجها.

وكشفت ليلي علوي، خلال لقائها مع الإعلامي بلال العربي، ضمن حلقة برنامج B my guest عبر شبكة قنوات روتانا، عن سر العلاقة القوية، التي جمعتها بأصدقائها النجوم، خلال كل تلك السنوات، معتبرةً على حد قولها، أنهم جميعا "في ضهر بعض في كل المواقف سواء السيئة أو المفرحة".

وأضافت ليلى، أن تلك العلاقة خلقت نوعا مختلفا من المنافسة عند هذا الجيل، وفي نفس الوقت، لم تخل منها روح المنافسة للأفضل والصراع على تقديم الأحسن والمختلف باستمرار، وبالتالي فهي ليست منافسة شخصية بقدر ما هي منافسة للأفضل.

أما عن كواليس تلك الصداقة، فكشفت ليلى أن الفنانة إلهام شاهين كانت أكثر مشاغبة في كواليس فيلم "المشاغبات الثلاثة"، منوهة إلى أن إلهام وهالة ويسرا، كاتمات أسرارها، وهو ما أكدته بالفعل النجمة إلهام شاهين، في مداخلة مصورة لها باللقاء، لتعلن من خلالها عن مفاجأة وهي عودتهما سويا، بعمل سينمائي قريبا، بعد فترة غياب دامت لسنوات منذ آخر أعمالهما فيلم "يادنيا ياغرامي".

وأشارت ليلى، إلى أن تحقيق الشهرة في الوقت الحالي سهل جدا، وربما تأتي برقصة أو فستان على السوشيال ميديا، وترى أن الشهرة أنواع، لكنها سعيدة لأنها من المحظوظين الذين جاءت شهرتهم بعيدا عن السوشيال ميديا، معتبرةً أن جيلها والأجيال من قبلهم، واجهوا كثيراً من الصعوبات لتحقيق تلك الشهرة.

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واعترفت ليلى، أنها لا تهتم بمنتجات التجميل خاصة، ولا ترغب في الوقوف كثيرا أمام المرايا، لأنها كما قالت "لم ترى نفسها جميلة وترى غيرها أجمل".

وأكدت أن علاقتها بالرجال سوية، قدر ما تأخذ قدر ما تعطي، مضيفة أن أغلب أصدقائها منهم، وهي تعتز بهم، وربما تصل العلاقة بينهم إلى الأخوة، لكن لها شروط، حيث ترى من الصعب، أن تجدها في شريك حياتها وأهمها الكذب.

وفاجئت النجمة يسرا، ليلى وبلال في الاستوديو في نهاية الحوار.