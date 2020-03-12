رغم اعتذراه لها.. أحمد إبراهيم لا يزال يحذف أنغام عبر "إنستجرام"

"حقك عليا أنا يا ست الستات، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابا".. بتلك الكلمات المقتضبة، يعتذر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لزوجته المطربة أنغام، في ظل خلافات بينهما، وصل إلى رفع الأخيرة قضية خلع، للانفصال عنه رسميا.

عقب ساعات من نشر الاعتذار، قرر الموزع الموسيقي إجراء تعديل، بحذف الجملة الأخيرة، "تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاباً"، على الرغم من أنه لا يزال يحذف أنغام من قائمة الأشخاص الذين يتابعهم، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنتسجرام"، وهو ما فعلته الفنانة أيضا، منذ شكره لزوجته الأولى ياسمين عيسى، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي متجاهلا الفنانة.

أحمد إبراهيم لزوجته الأولى: عرفت قيمة ولاد الأصول

"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".. بتلك الكلمات وجَّه الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، رسالة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، دون أن يُشير لزوجته الفنانة أنغام، على الإطلاق.

زوج أنغام يرد ياسمين عيسى دون علمها

يشار إلى أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، قرر التراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، منذ عدة أشهر، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

Advertisements

وتزوج إبراهيم الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.

أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام برسالة رومانسية

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، رد على شائعة انفصاله عن أنغام، ونشر صورة جديدة له مع الفنانة عبر إنستجرام، قائلا: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا، النهاردة مستحيل أستفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها".

وأضاف إبراهيم: "وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكتر من لقاء مش أول مرة، ومستعد أبني لها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت وما زلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير".

واستكمل إبراهيم: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".