منها الماء الدافئ.. "الصحة العالمية" تقدم 8 نصائح للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قدّمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف عليما باسم "كوفيد 19"، وهي:

- مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس.

- للوقاية يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما، بواسطة مطهر كحلي أو غسلهما بالماء والصابون، ثم تجفيفهما بمناشف ورقية أو مجففات الهواء الساخن.

- شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.

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- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.

- يجب مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات.

- غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر .

- تجنب تناول الطعام غير المطهو جيدا (اللحوم والدواجن).

- حافظ على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والممارسات الغذائية الآمنة والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.