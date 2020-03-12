محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
قدّمت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح التي يجب على المواطنين اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف عليما باسم "كوفيد 19"، وهي:
- مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس.
- للوقاية يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركهما، بواسطة مطهر كحلي أو غسلهما بالماء والصابون، ثم تجفيفهما بمناشف ورقية أو مجففات الهواء الساخن.
- شرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.
- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.
- يجب مراقبة درجة الحرارة كل 8 ساعات.
- غسل الأنف بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر .
- تجنب تناول الطعام غير المطهو جيدا (اللحوم والدواجن).
- حافظ على العادات الصحية الأخرى كالتوازن الغذائي والممارسات الغذائية الآمنة والنشاط البدني وأخذ قسط كاف من النوم.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الماء الدافئ.. "الصحة العالمية" تقدم 8 نصائح للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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