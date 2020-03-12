بعد جراحة ملك أحمد زاهر.. إليك كل ما تريد معرفته عن "استئصال المرارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له مع ابنته ملك زاهر، في المستشفى.

وعلق زاهر على الصور: "حمدًا لله على سلامتك يا بنت قلبي وبنت عمري، حمدًا لله على سلامتك يا ملوكتي، وإن شاء الله هتبقي زي الفل، أزمة وعدت الحمد لله، المرارة وشيلناها، الحمد لله، يا رب يبعد عنك أي مرارة في حياتك يا حبيبتي، ويحلي أيامك كلها".

في هذا الصدد، نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن استئصال المرارة، وفق ما ذكر موقع "healthline" المعني بالصحة.

ما هي المرارة؟

عبارة عن عضو صغير على شكل كمثرى، يقع على الجانب السفلى من الكبد. يخزّن الصفراء التي يصنعها الكبد، ويرسلها إلى الأمعاء الدقيقة عبر القناة الصفراوية للمساعدة في هضم الدهون.

أسباب الاستئصال:

- وجود حصوات في المرارة.

- التهاب المرارة.

- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة.

- اصابة المرارة بالسرطان.

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- التهاب البنكرياس.

الأعراض:

- ألم شديد في منطقة البطن.

- الشعور بالأم في الكتف الأيمن أو الظهر.

- الغثيان.

- القيء.

- الألم عند لمس منطقة لبطن.

العلاج:

من خلال تشخيص الطبيب المختص، ويستخدم الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية للبطن لمشاهدة المرارة والكبد، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، إذا كان السبب وجود حصوات في المرارة فيكون العلاج عن طريق استخدام الأدوية لإذابة حصوات المرارة.

وفي بعض الحالات يلجأ الطبيب لأجراء عملية جراحية واستئصال المرارة باستخدام المنظار، من خلال قيام الطبيب بعمل شقوق صغيرة في البطن، وإدخال أدوات جراحية صغيرة لإجراء الجراحة.