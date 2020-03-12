طبيب بـ"القومي للتغذية" يقدم قائمة الأطعمة والمشروبات المناسبة لـ"منخفض التنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في ظل موجة الطقس السيئ، المعروفة إعلاميًا بـ"منخفض التنين"، التي تضرب محافظات مصر، وانخفاض درجات الحرارة، نبحث عن بعض الأطعمة والمشروبات المناسبة لهذه الأجواء.

لذا يقدم الدكتور سيد حماد أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، أهم الأطعمة والمشروبات المناسبة لتناولها خلال موجة الطقس السيئ، والتي تستمر حتى السبت المقبل.

- بداية يجب غسل اليدين بشكل أساسي ودوري بالماء والصابون جيدا وقبل إعداد الطعام أو تناول الأطعمة والمشروبات.

- تجنب المشروبات الدافئة ثم الخروج في الهواء، حتى لا يساعد على الإصابة بنزلات البرد.

- تناول المشروبات الدافئة مثل: الينسون والحلبة والكراوية والزنجبيل والسحلب.

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- البقوليات، وعلى رأسها شوربة العدس مضاف إليها الليمون.

- الخضروات الورقية مثل البصل الأخضر والجرجير والبقدونس لتقوية المناعة لقلة التعرض لنزلات البرد.

- بعض المسليات مثل اللب والسوداني، لاحتوائها على زيوت ودهون صحية خاصة دهون، وأوميجا 3، وعلى مواد فعالة تقوم بمضادات الأكسدة وتعطي إحساسًا بالدفء، مع عدم الإسراف في تناولهم تجتبا لزيادة الوزن.

- أنواع الشوربات المختلفة الدافئة المضاف إليها قطع اللحوم أو الدجاج.

- بالرغم من برودة الجو، يجب عدم الإكثار في تناول الطعام، ويجب تناول كميات الطعام المحدودة حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

- القهوة والشاي والكاكاو مضاف إليه الحليب.