طريقة عمل سمك بانيه بالأرز والزبيب

يعتبر سمك البانيه بالأرز والزبيب من أكثر الأطعمة المحببة والمفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة تحضيره. وإليك طريقة عمل سمك بانية بالأرز والزبيب، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير سمك بانيه بالأرز والزبيب - سمك - شرائح عصير ليمون - بهارات - كركم - ملح وفلفل - ثوم مفروم - بيضين - دقيق - بقسماط - متبل أرز Advertisements - بصل - مكعب مرق - زيت - زبدة - زبيب طريقة تحضير سمك بانيه بالأرز والزبيب - يتبل السمك بالملح والفلفل والكمون والثوم المفروم - يضاف الكركم والبهارات - يقلى في الزيت ويقدم مع الأرز بالبصل والزبيب طريقة عمل الأرز - يشوح البصل في الزيت والزبدة - يضاف الزبيب ومكعب مرق ثم يضاف الكركم - يضاف الملح والفلفل - يضاف الأرز ثم الماء المغلي ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع السمك

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